محافظ المنيا يحقق أمنية عم إبراهيم ويوفر له سماعتين طبيتين

أمنية بسيطة في كلماتها، كبيرة في أثرها على صاحبها.. هكذا كان طلب «عم إبراهيم فرج»، البالغ من العمر 85 عامًا، من اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولته الميدانية بقرية كفر خزام التابعة لمركز ديرمواس؛ حيث اقترب منه مناشدا مساعدته في توفير سماعتين طبيتين تعينانه على السمع والتواصل مع أسرته وأهالي قريته، بعدما أصبح ضعف السمع يحول بينه وبين كثير من تفاصيل حياته اليومية. استمع المحافظ إلى طلبه باهتمام، ووعده بتلبيته، ليغادر عم إبراهيم اللقاء مترقبًا تحقيق أمنيته.

ولم يتأخر الوفاء بالوعد، حيث وجّه محافظ المنيا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السماعتين الطبيتين، ومتابعة الطلب حتى تنفيذه، ليحصل عم إبراهيم عليهما، في استجابة أعادت إليه الأمل في استعادة قدرته على سماع أحاديث أحبائه والتواصل معهم بصورة أفضل.

وبفرحة امتزجت بالامتنان، أعرب عم إبراهيم عن سعادته بهذه الاستجابة، مقدرًا اهتمام المحافظ بطلبه وحرصه على متابعته حتى تحققه. فالسماعتان بالنسبة إليه لم تكونا مجرد وسيلة طبية، بل كانتا أكثر من ذلك؛ رسالة إنسانية بأن هناك من استمع إلى صوته، وتذكر أمنيته، وحرص على أن يتحول الوعد إلى واقع يلمس أثره في حياته.

