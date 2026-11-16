بعد تحذير بريطانيا من البيض المستورد.. ما هي السامونيلا وأبرز أعراضها

أصدرت السلطات في بريطانيا تحذيرا من تناول البيض المستورد من خارج البلاد بسبب احتوائه على بكتيريا السامونيلا.. فما هى هذه البكتيريا؟ وما أعراض الإصابة بها بين البشر؟

ماهي السامونيلا

ووفقا لما أورده موقع مايو كلينك فإن عدوى السامونيلا هي عبارة عن مرض بكتيري شائع يصيب الأمعاء وتعيش بكتيريا السامونيلا في أمعاء الحيوانات والبشر وتخرج مع الفضلات.

ويصاب البشر غالبا بالعدوى عن طريق تناول طعام أو ماء ملوثين خاصة البيض والدواجن واللحوم.



أعراض السامونيلا



​تبدأ أعراض الإصابة ببكتيريا السامونيلا في الظهور خلال فترة تتراوح بين 6 ساعات إلى 6 أيام غالبا بعد التعرض للبكتيريا، وفي كثير من الأحيان يخلط المصابون بينها وبين إنفلونزا المعدة.

وتشمل الأعراض الشائعة لبكتيريا السامونيلا ما يلي:

​إسهال (قد يكون مصحوباً بدم أو مخاط).

​تقلصات وآلام في البطن.

​ارتفاع درجات الحرارة أو الحمى.

​غثيان وقيء.

صداع القشعريرة.

و​تستمر أعراض بكتيريا السامونيلا عادة لفترة تتراوح بين عدة أيام إلى أسبوع، بينما قد يستغرق عودة عمل الأمعاء لطبيعته عدة أشهر.