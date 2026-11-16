طلاب من أجل مصر بجنوب الوادي الأهلية يزورون دير مار جرجس بالرزيقات لتعزيز قيم المواطنة

نظمت أسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، زيارة إلى دير الشهيد العظيم مار جرجس بالرزيقات بمحافظة الأقصر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عباس محمد منصور، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي، وذلك في إطار حرص الجامعة على ترسيخ قيم المواطنة والتسامح وتعزيز ثقافة التعايش المشترك بين الطلاب.

وضم الوفد الدكتور عبد الرحيم يوسف، مدير برنامج الهندسة، و دعاء من إدارة شؤون الطلاب، إلى جانب مجموعة من طلاب أسرة «طلاب من أجل مصر»، حيث تضمنت الزيارة التعرف على القيمة الدينية والتاريخية للدير، وما يمثله من أحد المعالم الدينية البارزة بمحافظة الأقصر، فضلًا عن تعزيز وعي الطلاب بأهمية الوحدة الوطنية وعمق الروابط التي تجمع أبناء الشعب المصري.

وأكد الأستاذ الدكتور عباس محمد منصور، رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على تنظيم الأنشطة والزيارات الطلابية التي تسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتنمية وعيه الثقافي والمجتمعي، وترسيخ قيم المحبة والتآخي والانتماء الوطني.

التنوع الثقافي والدينى

فيما أوضح الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي، أن دعم الأنشطة الطلابية الهادفة يأتي ضمن استراتيجية الجامعة لإتاحة الفرص أمام الطلاب للتعرف على التنوع الثقافي والحضاري والديني الذي تتميز به مصر، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في المجتمع.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة التي تنظمها جامعة جنوب الوادي الأهلية، بهدف إثراء التجربة الجامعية، وتعزيز روح التواصل والتسامح بين الطلاب، وترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية.



