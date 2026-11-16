قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيد علي عن واقعة مذيع الطالبية: ده حد قدم حلقة أو اتنين وغلط.. أنا والقناة وزملائي مالنا؟
مدبولي: الدولة المصرية تنظر إلى الملكية الفكرية كركيزة أساسية لبناء اقتصاد المعرفة
ماذا يحدث في البنوك الآن؟| تراجع أسعار الدولار واليورو مقابل الجنيه.. شوف وصل كام
روسيا تطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية فورا من جنوب سوريا واحترام سيادتها
ممداني يفي بوعده.. إلغاء شرطة مكافحة الشغب ومنع استخدام الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل
أمطار وشبورة تصل للضباب.. تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة
الأمن يداهم مصنعا لإنتاج المعسل المغشوش في الجيزة
خسارة كبيرة بالآلاف .. الجنيه الذهب نزل من 51 ألف جنيه إلى 47 ألف جنيه في أيام
رئيس الوزراء: مصر تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة الملكية الفكرية
شكاوى من انتشار حشرة البق بمدرسة بالتجمع ..والأهالي: أولادنا وبيوتنا في خطر
بعد تحذير بريطانيا من البيض المستورد.. ما هي السامونيلا وأبرز أعراضها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يويفا يدعم فيليب ديالو لمنافسة إنفانتينو على رئاسة فيفا

جياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو
حمزة شعيب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ، دعمه ترشح فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومنافسة الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، في الانتخابات المقرر إقامتها خلال مارس 2027.

وأوضح يويفا، في بيان رسمي صدر اليوم الإثنين، أن الاتحادات الوطنية الممثلة في لجنته التنفيذية ومجلس فيفا دعت ديالو إلى خوض السباق الانتخابي، معلنة دعمها الكامل له بالإجماع، بمشاركة اتحادات كبرى من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وقبل ديالو الدعوة لخوض الانتخابات، على أن يتم التصديق الرسمي على ترشيحه من جانب اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، خلال اجتماع مقرر عقده غداً الثلاثاء.

وأشار بيان يويفا، إلى أن ديالو يمتلك خبرات إدارية واسعة في كرة القدم الفرنسية والأوروبية، بعدما تولى رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إلى جانب عضويته في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي منذ عام 2023.

وبرر الاتحاد الأوروبي دعمه للمرشح الفرنسي بضرورة استعادة الوحدة والثقة داخل مجتمع كرة القدم العالمي، مع التأكيد على أهمية وضع تطوير اللعبة في مختلف مناطق العالم ضمن أولويات الاتحاد الدولي، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة والعمل المشترك مع الاتحادات الوطنية والقارية.

ومن المنتظر أن يخوض ديالو منافسة أمام إنفانتينو، الذي يسعى للحصول على ولاية رابعة في رئاسة فيفا، بعدما كان متوقعاً أن يخوض الانتخابات دون منافس.

ولا يقتصر سباق الترشح على إنفانتينو وديالو، إذ سبق أن أعلن كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، نيته الترشح، كما انضم رامون فيجا، نجم توتنهام السابق، إلى قائمة المرشحين المحتملين.

وبذلك تتجه انتخابات رئاسة فيفا إلى منافسة مفتوحة، في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية للترشيحات قبل موعد الانتخابات في مارس 2027.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا فيليب ديالو جياني إنفانتينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

الكهرباء

لأصحاب العدادات الكودية قبل يناير 2024.. الكهرباء: خفض سعر الكيلووات إلى 92 قرشًا لمدة 6 أشهر

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

طلب إحاطة بسبب اعتذارات وزير التعليم المتكررة عن حضور اجتماعات لجنة التعليم بالبرلمان

تراجع كبير في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

الذهب ينهار.. عيار 21 يخسر أكثر من 200 جنيه والأونصة تفقد 7278 جنيها

أموال

1500 جنيه زيادة.. مفاجأة سارة لـ 26.5 مليون مواطن في يناير 2027

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح كيف تعامل النبي مع خلاف ابنته فاطمة وزوجها علي

مدير الجامع الأزهر يتفقد لجان اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية

مدير الجامع الأزهر يتفقد لجان اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية

مجلس حكماء المسلمين

مجلس حكماء المسلمين: التسامح قيمة إنسانية ودينية وأخلاقية وضرورة لمواجهة الكراهية

بالصور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.. صور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.

7 روائح طبيعية تكرهها الفئران وتخرجها من المنزل

الفئران
الفئران
الفئران

علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: يقولون: لو تحدّث الطير في مصر لنطق بكراهية إسرائيل!

ياسر ابراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: رحيق الشفاء والذاكرة الإنسانية.. العسل بين قدسية الوحي وعمق التاريخ

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: التأهيل الحضاري للإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: التواضع مع الشهرة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر التي في خاطري.. تتحمل تتجمل ولا تمرض

المزيد