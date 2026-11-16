يويفا يدعم فيليب ديالو لمنافسة إنفانتينو على رئاسة فيفا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ، دعمه ترشح فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومنافسة الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، في الانتخابات المقرر إقامتها خلال مارس 2027.

وأوضح يويفا، في بيان رسمي صدر اليوم الإثنين، أن الاتحادات الوطنية الممثلة في لجنته التنفيذية ومجلس فيفا دعت ديالو إلى خوض السباق الانتخابي، معلنة دعمها الكامل له بالإجماع، بمشاركة اتحادات كبرى من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وقبل ديالو الدعوة لخوض الانتخابات، على أن يتم التصديق الرسمي على ترشيحه من جانب اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، خلال اجتماع مقرر عقده غداً الثلاثاء.

وأشار بيان يويفا، إلى أن ديالو يمتلك خبرات إدارية واسعة في كرة القدم الفرنسية والأوروبية، بعدما تولى رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إلى جانب عضويته في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي منذ عام 2023.

وبرر الاتحاد الأوروبي دعمه للمرشح الفرنسي بضرورة استعادة الوحدة والثقة داخل مجتمع كرة القدم العالمي، مع التأكيد على أهمية وضع تطوير اللعبة في مختلف مناطق العالم ضمن أولويات الاتحاد الدولي، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة والعمل المشترك مع الاتحادات الوطنية والقارية.

ومن المنتظر أن يخوض ديالو منافسة أمام إنفانتينو، الذي يسعى للحصول على ولاية رابعة في رئاسة فيفا، بعدما كان متوقعاً أن يخوض الانتخابات دون منافس.

ولا يقتصر سباق الترشح على إنفانتينو وديالو، إذ سبق أن أعلن كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، نيته الترشح، كما انضم رامون فيجا، نجم توتنهام السابق، إلى قائمة المرشحين المحتملين.

وبذلك تتجه انتخابات رئاسة فيفا إلى منافسة مفتوحة، في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية للترشيحات قبل موعد الانتخابات في مارس 2027.