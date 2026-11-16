منتدى مرصد الأزهر "اسمع وتكلم 5" يختتم فعالياته بـ 8 توصيات عملية لحماية الشباب

اختتم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، مساء اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم»، المنعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات تحت شعار «قيمنا قوتنا»، بإعلان حزمة من التوصيات العملية المتكاملة الهادفة إلى حماية منظومة القيم الأخلاقية، وتحصين الشباب من الجرائم الرقمية المستحدثة والتضليل الفكري، مع وضع آلية تنفيذية فورية لمتابعتها على مدار العام.

منتدى مرصد الأزهر «اسمع وتكلم» يختتم نسخته الخامسة بتوصيات وإجراءات لتعزيز الوعي الرقمي

وأكد البيان الختامي للمنتدى، الذي أعلنته الدكتورة رهام عبد الله سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في ختام الجلسات بحضور نخبة من علماء الأزهر وقياداته ورئيس جامعة الأزهر وعدد من الجامعات المصرية والخبراء والشباب المشاركين، أن هذه النسخة انطلقت لمناقشة سبل الحفاظ على المنظومة الأخلاقية والقيمية في ظل التحولات المتسارعة، من خلال بحث دور التشريعات والمؤسسات الدينية والتعليمية في مواجهة الجرائم المستحدثة وبناء الوعي الأخلاقي لدى الشباب، إلى جانب مناقشة مفهوم القدوة في عصر المؤثرين، وتأثير المنصات الرقمية في تشكيل قيم الأجيال الجديدة وتعزيز قدرتها على التفكير والاختيار الواعي.

منتدى «اسمع وتكلم» يعلن 8 توصيات عملية لحماية الشباب

وشدد البيان على أن هذه القضايا أكدت أهمية العمل المشترك بين الأسرة والمؤسسات الدينية والتعليمية والقانونية والإعلامية، وضرورة أن تكون جهود حماية القيم قريبةً من واقع الشباب، ومن اللغة التي يفهمونها، والوسائل التي يستخدمونها، وفيما يلي نص التوصيات الثماني الصادرة عن المنتدى:

* أولًا: في مجال الحماية القانونية والتوعية المجتمعية: تعزيز التعاون مع الجهات القانونية المختصة لرصد أنماط الجرائم المستحدثة، ودراسة مدى كفاية التشريعات القائمة للتعامل معها، وإعداد مواد توعوية مبسطة تُعرّف الشباب بحقوقهم ومسؤولياتهم، ومخاطر بعض الممارسات الرقمية وعواقبها القانونية، مع التأكيد على حماية الحقوق والحريات.

* ثانيًا: في مجال بناء الوعي الأخلاقي: في ضوء مخرجات منتدى مصر 2026 —لا سيما ما يتعلق بترسيخ منظومة القيم الاجتماعية وتعزيز دور المؤسسات في بناء الإنسان— التوسع في عقد اللقاءات والورش التفاعلية داخل المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات ومراكز الشباب، والاستفادة من فترات الإجازات الدراسية في تنظيم معسكرات وبرامج تجمع بين الحوار والتدريب والأنشطة الجماعية، وتركز على ترسيخ قيم المسؤولية واحترام الآخر والانتماء والعمل المشترك، وتحويلها إلى ممارسات وسلوكيات إيجابية في الحياة اليومية.

* ثالثًا: في مجال التربية الأسرية: إطلاق برنامج توعوي بعنوان «التربية الأسرية الرقمية»، يقدم للآباء والأمهات إرشادات عملية لفهم العالم الرقمي الذي يعيش فيه أبناؤهم، وكيفية الحوار معهم، وحمايتهم من التنمر والابتزاز والتضليل، وتعزيز الثقة داخل الأسرة؛ بما يساعدها على القيام بدورها التربوي في ظل المتغيرات الجديدة.

* رابعًا: في مجال صناعة القدوة: إعداد دليل استرشادي لمعايير القدوة الإيجابية في الفضاء الرقمي، يقوم على العلم والكفاءة والنزاهة والمسؤولية المجتمعية، مع إبراز النماذج الشبابية الناجحة في مجالات العلم والابتكار والعمل التطوعي، وإتاحة فرص تدريب لصناع المحتوى الشباب على تقديم رسائل جذابة تحترم قيم المجتمع وتخاطب اهتمامات الأجيال الجديدة.

* خامسًا: في مجال الوعي الرقمي والتفكير النقدي: إعداد ورش تدريبية قصيرة ومحتوى رقمي مبسط يساعد الشباب على التحقق من الأخبار والمعلومات، والتعرف على أساليب التلاعب والتضليل، والتمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصنوع أو المعدل بالذكاء الاصطناعي؛ حتى يمتلك الشباب القدرة على الحكم الواعي فيما يشاهدونه ويتداولونه.

* سادسًا: في مجال الاستفادة من الجهود المؤسسية القائمة: تعزيز التعاون مع دار الإفتاء المصرية للاستفادة من مشروعها الرقمي «حَصِين» في تيسير وصول الشباب إلى المعرفة الدينية الموثوقة، والتعريف بقنوات التواصل المباشر مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؛ بما يتيح للشباب طرح أسئلتهم والحصول على إجابات علمية من المتخصصين، ويساعد على الحد من تأثير الفتاوى المجهولة والمعلومات الدينية المغلوطة المنتشرة عبر المنصات الرقمية.

* سابعًا: في مجال البحث العلمي ورصد التحولات القيمية: توسيع التعاون بين مرصد الأزهر والجامعات والمراكز البحثية المصرية لإجراء دراسات ميدانية دورية حول القيم لدى الأجيال الجديدة، ومصادر تشكيل وعيها، وأنماط استخدامها للمنصات الرقمية؛ على أن تُستثمر نتائج هذه الدراسات في تطوير برامج التوعية، وتحديد القضايا الأكثر احتياجًا إلى المعالجة.

* ثامنًا: توصيات موجهة إلى الشباب أنفسهم: دعوتهم إلى أن يجعلوا من «التثبت» عادةً قبل نشر أي معلومة أو تداولها، والحرص على اختيار القدوة على أساس العلم والخُلُق والعمل النافع وألَّا تكون الشهرة وحدها معيارًا للثقة والتأثير، وحماية خصوصيتهم الرقمية، ورفض المشاركة في التنمر أو الإساءة إلى الآخرين، والرجوع إلى أهل الاختصاص في كل المجالات لا سيما القضايا الدينية والفكرية والنفسية، واستثمار مهاراتهم الرقمية في نشر المعرفة النافعة والمشاركة في المبادرات التطوعية والمجتمعية، مع التأكيد على أن مسؤولية حماية القيم تبدأ من اختياراتهم اليومية، ومن الكلمة التي ينشرونها، والموقف الذي يتخذونه، والقدوة التي يقتدون بها؛ فكل شاب قادر على أن يكون مصدر تأثير إيجابي في محيطه، وأن يسهم بعلمه ووعيه وسلوكه في بناء مجتمعه.

وأعلن مرصد الأزهر أن العمل على تنفيذ التوصيات التي تدخل في نطاق اختصاصه سيبدأ اعتبارًا من صباح غدٍ الثلاثاء عبر فريق عمل «اسمع وتكلم»، الذي سيتابع تنفيذ تلك المخرجات، ووضع خطة أولية تتضمن الأنشطة المقترحة والجهات المعنية بالتعاون، وتحديد أولويات التنفيذ ومواعيد المتابعة، مع الحرص على استمرار التواصل مع الشباب المشاركين للاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، تمهيدًا لاستعراض ما تحقق من توصيات في النسخة السادسة من المنتدى.

واختُتم البيان بتوجيه الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وإلى الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، وإلى ضيوف المنتدى وشركائه في مختلف المؤسسات، وباحثي مرصد الأزهر وفريق العمل على جهودهم في الإعداد والتنظيم وإنجاح فعاليات المنتدى.