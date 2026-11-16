رغم الخسارة أمام الجزائر بهدف.. منتخب مصر للناشئين يتأهل لكأس إفريقيا تحت 17 سنة

تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم للناشئين مواليد 2010، إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة والتي ستقام بالمغرب العام المقبل، وذلك رغم خسارته أمام نظيره الجزائري بهدف دون رد، مساء اليوم الاثنين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مصطفى بن جنات" بمدينة المنستير التونسية، في ختام تصفيات شمال إفريقيا.

وسجل هدف المنتخب الجزائري، لاعبه داوود بلعقرة في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول، ليقود منتخب بلاده للتأهل للمسابقة القارية رفقة منتخب مصر.

الفوز منح المنتخب الجزائري صدارة تصفيات شمال إفريقيا بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط، بفارق المواجهات المباشرة عن منتخب مصر الذي يملك ست نقاط أيضا ولكنه تراجع للمركز الثاني، ليتأهلا معا إلى كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

واحتل منتخب المغرب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أيضا عن منتخب تونس الذي يمتلك ثلاث نقاط أيضا في المركز الرابع والأخير.

وكانت المباراة الأخرى للجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات قد انتهت بفوز كبير للمنتخب المغربي على نظيره التونسي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد على الملعب الأولمبي بمدينة رادس.