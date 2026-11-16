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تعليمات عاجلة من وزير التعليم للمديريات بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول2027
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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعليمات عاجلة من وزير التعليم للمديريات بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول2027

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري المديريات التعليمية في إطار الاستعدادات لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2027 للشهادة الإعدادية، بضرورة الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات التنظيمية اللازمة، مع التأكيد على اجراءات تأمين نقل صناديق أوراق الأسئلة إلى مراكز التوزيع، والتنسيق الكامل مع الإدارة المركزية لشئون الامتحانات، فضلًا عن تجهيز اللجان الامتحانية، وتوفير الاحتياجات اللازمة لأعمال المراقبة، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان.

وعقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية وقيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بانتظام العملية التعليمية بمختلف المحافظات، واستعراض الخطط والإجراءات التنفيذية المقترحة للتوسع في إتاحة الفصول الدراسية والقضاء على الفترة المسائية، إلى جانب متابعة عدد من الملفات التعليمية، والوقوف على الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون هيئة الأبنية التعليمية، فضلا عن حضور عدد من مديري مديريات التربية والتعليم ومشاركة باقي مديري المديريات عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تستهدف إنهاء العمل بنظام الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2027/2028، في إطار جهودها لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة بالمدارس، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخطط والحلول التي أعدتها المديريات التعليمية بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وفقًا لطبيعة واحتياجات كل محافظة، وبحث آليات تنفيذها، ومدى توافر الأراضي اللازمة لإنشاء مدارس جديدة أو التوسع في إنشاء الفصول الدراسية، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الأول

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