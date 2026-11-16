الملك سلمان يعين فهد السلمان مستشارا لوزير الدفاع ويكلف رئيس الأركان بقيادة القوات المشتركة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، بتعيين الفريق الركن فهد السلمان مستشارا لوزير الدفاع للشؤون العسكرية، في إطار قرارات ملكية جديدة تتعلق بالمناصب القيادية العسكرية في المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمر الملكي تضمن أيضًا تكليف الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة، إلى جانب مهامه الحالية.

وبموجب القرار، يتولى الرويلي مهام قيادة القوات المشتركة بالإضافة إلى مسؤولياته كرئيس لهيئة الأركان العامة، فيما يتولى الفريق الركن فهد السلمان منصب مستشار وزير الدفاع للشؤون العسكرية.