الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 بعد سلسلة من الانهيارات المتتالية ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5105 للشراء و 5079 للبيع.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، 6805 جنيهات للبيع و6760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5955جنيهًا للبيع، مقابل 5915 جنيهًا للشراء، ويُعد هذا العيار الأكثر انتشارًا في مصر، سواء في الشبكات والمشغولات الذهبية أو في الادخار.

أما سعر جرام الذهب عيار 18، المفضل في المشغولات العصرية، فبلغ 5105 جنيهات للبيع و5079 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وفي السياق ذاته، سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3970جنيهًا للبيع و39545 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم (عيار 21 بوزن 8 جرامات) 47640 جنيهًا للبيع، بينما سجل 47320 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب محليًا وعالميًا

على صعيد الأسعار العالمية، سجلت أونصة الذهب نحو 3880.7 دولار.

وبلغ سعرها في السوق المحلية 211680 جنيهًا للبيع و210260جنيهًا للشراء.

سعر دولار الصاغة مقابل البنك

بلغ سعر «دولار الصاغة» 54.55جنيهًا، مقابل 53.68 جنيهًا في البنوك، وهو السعر الذي يستخدمه التجار في تسعير الذهب محليًا، وتؤثر حركته مباشرة في أسعار الجرام.