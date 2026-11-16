ديكلان رايس يكشف عن إعجاب نجله بلامين يامال: مهووس به.. والأخير أظهر احترامًا كبيرًا

كشف ديكلان رايس، نجم وسط أرسنال ومنتخب إنجلترا، عن إعجاب نجله الكبير بالنجم الإسباني الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة، مشيرًا إلى أن نجله يُعد من أشد المعجبين بموهبة اللاعب.

لامين يامال

وقال رايس، في تصريحات له: «ابني مهووس بلامين، أخبرته أنني سألعب ضده غدًا، وظل يسألني: لماذا تلعب ضده؟».

وأضاف نجم أرسنال أن لامين يامال ترك لديه انطباعًا إيجابيًا للغاية بسبب أسلوب تعامله واحترامه، موضحًا أنه قدّر كثيرًا الطريقة التي تعامل بها اللاعب، خاصة من منطلق كونه أبًا.

وتابع: «لامين كان لطيفًا جدًا، وهذا أمر قدّرته حقًا كأب، أعلم أن لديه شقيقًا صغيرًا يعتني به، لذلك كان الأمر مشابهًا جدًا».

واختتم رايس تصريحاته بالتأكيد على تقديره لتصرف يامال، قائلًا إن ما قام به يعكس مدى الاحترام الذي يتمتع به، مشيرًا إلى أن هذا الموقف ترك لديه انطباعًا مميزًا عن شخصية اللاعب الإسباني، بعيدًا عن موهبته داخل الملعب.