بعد اليونيفيل.. أمريكا تقترح قوة دولية جديدة لمراقبة اتفاق لبنان وإسرائيل في الجنوب

قال مصدر سياسي لبناني لقناة سكاي نيوز أن الولايات المتحدة أبدت انفتاحًا لإمكانية إنشاء قوة متعددة الجنسيات تخلف يونيفيل في لبنان وتعمل على تنفيذ اتفاقية الإطار مع إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة اقترحت تشكيل قوة متعددة الجنسيات تضم عشرات الجنود للانتشار في جنوب لبنان ومراقبة تنفيذ اتفاقية الإطار مع إسرائيل.

قوة متعددة الجنسيات تخلف يونيفيل

وبدأ السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، زيارة رسمية إلى بيروت، من المقرر أن يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين اللبنانيين، ويعرض رؤية الولايات المتحدة للمرحلة التي تعقب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الجنوب، والمقرر أن تنتهي بنهاية العام الجاري.



وبحسب المصدر، تشكل المناقشات مع المسؤولين اللبنانيين بشأن صيغة بديلة للقوة الدولية المؤقتة العنوان الرئيسي للزيارة، في ظل تحول ملحوظ في الموقف الأمريكي، فبعد أن أعربت واشنطن مرارًا عن تحفظاتها بشأن أداء اليونيفيل في الجنوب، باتت منفتحة على مناقشة إنشاء قوة دولية بديلة تحظى بغطاء من الأمم المتحدة.

واعتبر المصدر أن الرؤية الأمريكية تقوم على إنشاء قوة دولية تختلف عن اليونيفيل من حيث طبيعتها وحجمها وتجهيزاتها، وحتى طبيعة التفويض الممنوح لها.



وأوضح أن المقترح أقرب إلى هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO)، وهي الهيئة الأممية التي تأسست في مايو 1948، وتُعد أول بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، إذ أُنشئت للإشراف على اتفاقيات الهدنة ومراقبة وقف إطلاق النار عقب حرب عام 1948.



وتضم هذه الهيئة أقل من 100 مراقب يمثلون عدة دول، على أن تُكلَّف القوة الجديدة، بموجب قرار دولي صادر عن الأمم المتحدة، بمهام تشمل أيضًا اتفاقية الإطار، المتوقع صدورها بنهاية العام الجاري، وفقًا للمصدر.

وقال المصدر إن الجنوب قبل وجود القوات الدولية الحالية لن يكون كما هو بعد رحيلها، موضحًا أن المرحلة المقبلة لن تشهد نشر نحو 6 آلاف جندي من قوات حفظ السلام، كما هو الحال حاليًا، أو تخصيص ميزانية تقدر بنحو نصف مليار دولار، وإنما ستشهد تشكيل قوة متعددة الجنسيات لا يتجاوز قوامها 100 مراقب، تتولى مهمة محددة تتمثل في مراقبة اتفاقية الإطار والمساعدة في تنفيذها.



وأشار إلى أن نطاق عمل الهيئة الجديدة لن يقتصر على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، بل سيمتد ليشمل المنطقة الواقعة شمال النهر أيضًا، مع تقديم المساعدة للجيش اللبناني في تنفيذ اتفاقية الإطار.