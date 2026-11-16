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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

طقس اليوم
طقس اليوم
عبد العزيز جمال

تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، تقلبات خريفية تستدعي الحذر، مع توقعات بظهور شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح، قد تصل إلى حد الضباب في عدد من المناطق، وتتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق، بالتزامن مع نشاط متقطع للرياح وفرص محدودة لسقوط الأمطار.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس خريفي معتدل إلى مائل للحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارا على مناطق جنوب الصعيد، مع أجواء مائلة للبرودة إلى باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وهو ما يعكس استمرار التباين بين درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل.

الطقس في مصر

وتسجل درجات الحرارة الصغرى في القاهرة 17 درجة مئوية، بينما تصل العظمى إلى 27 درجة، في حين تتباين درجات الحرارة بين المحافظات وفقا للموقع الجغرافي وطبيعة الأجواء السائدة في كل منطقة.

شبورة مائية كثيفة تصل إلى الضباب على الطرق 

تتصدر الشبورة المائية الكثيفة الظواهر الجوية المتوقعة اليوم  الإثنين، إذ حذرت توقعات الأرصاد من تكونها خلال الفترة من الساعة الثانية فجرا وحتى العاشرة صباحا، على مناطق واسعة تشمل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تزداد كثافة الشبورة في بعض المناطق لتصل إلى حد الضباب، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح، بما يتطلب الانتباه أثناء القيادة واتباع إجراءات السلامة على الطرق السريعة والزراعية.

وتكتسب هذه الظاهرة أهمية خاصة مع امتدادها إلى عدد كبير من المناطق الحيوية، بما فيها القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وهو ما يجعل تأثيرها محتملا على حركة التنقل في بداية اليوم.

ومن المتوقع أن تتراجع فرص استمرار الشبورة تدريجيا مع تقدم ساعات النهار، بالتزامن مع تحسن درجات الحرارة وظهور الأجواء الخريفية المعتدلة على أغلب الأنحاء.

الطقس غدا

فرص سقوط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين

وبشأن فرص سقوط الأمطار، تشير توقعات الطقس اليوم إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى نحو 40% على مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة، دون أن تشمل هذه الفرص جميع أنحاء الجمهورية.

كما تظهر فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، امتدادا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحب هذه السحب سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق، لكنه غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

وتوجد كذلك فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، بما يشير إلى محدودية فرص الهطول خلال ساعات اليوم.

وتظل الشبورة المائية الظاهرة الأكثر تأثيرا في حالة الطقس المتوقعة، مقارنة بفرص الأمطار المحدودة التي تتركز في مناطق بعينها.

نشاط الرياح وسرعتها تصل إلى 35 كم في الساعة

وتشهد بعض المناطق نشاطا متقطعا للرياح اليوم الإثنين، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترا في الساعة، على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

ومن المتوقع أن يظهر نشاط الرياح على فترات متقطعة، وليس بصورة مستمرة طوال اليوم، مع اختلاف تأثيره من منطقة إلى أخرى بحسب طبيعة الأحوال الجوية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة نهارا، وانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وهو ما يستدعي الانتباه إلى الفارق الحراري بين فترات اليوم المختلفة.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 في المحافظات

كشفت توقعات درجات الحرارة عن تفاوت ملحوظ بين المحافظات، مع تسجيل جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة العظمى، بينما تنخفض الصغرى في عدد من المدن الساحلية ومناطق الوجه البحري.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الإثنين على النحو التالي:

القاهرة:

درجة الحرارة العظمى: 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى: 17 درجة مئوية.

الإسكندرية:

درجة الحرارة العظمى: 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى: 16 درجة مئوية.

الإسماعيلية:

درجة الحرارة العظمى: 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى: 15 درجة مئوية.

مطروح:

درجة الحرارة العظمى: 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى: 16 درجة مئوية.

شرم الشيخ:

درجة الحرارة العظمى: 30 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى: 22 درجة مئوية.

أسوان:

درجة الحرارة العظمى: 32 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى: 17 درجة مئوية.

الطقس اليوم

نصائح مهمة للتعامل مع طقس الإثنين

في ظل توقعات الشبورة الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق، تبرز أهمية توخي الحذر خلال القيادة في الصباح الباكر، خصوصا في المناطق التي تشهد انخفاضا في مستوى الرؤية الأفقية.

كما يُنصح بمتابعة تحديثات حالة الطقس قبل التحرك لمسافات طويلة، والانتباه إلى التغير الواضح بين درجات الحرارة نهارا وليلا، خاصة مع تسجيل أجواء مائلة للبرودة إلى باردة خلال الليل والصباح الباكر.

وتشير التوقعات إلى أن حالة الطقس اليوم ستجمع بين الأجواء الخريفية المعتدلة نهارا والبرودة النسبية ليلا، مع استمرار تأثير الشبورة المائية على عدد من المناطق، إلى جانب فرص محدودة للأمطار ونشاط متقطع للرياح.

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