ضبط المتهمين واستعادة السيارة.. الأمن يفك لغز اختفاء سائق تاكسي في بورسعيد

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية في كشف غموض اختفاء سائق تاكسي بصحبة سيارته، بعد جهود بحث وتحريات مكثفة أسفرت عن ضبط المتهمين في الواقعة.



وكشفت التحريات أن أحد المتهمين، الذي كانت تربطه علاقة بالمجني عليه، استدرجه إلى مكان بعيد، فيما شاركه المتهم الآخر في الاعتداء عليه وقتله، ثم قاما بإلقاء جثمانه داخل إحدى الترع بمحافظة الدقهلية، والاستيلاء على هاتفه المحمول وسيارته.

تحركات عاجلة لأمن بورسعيد بتوجيهات مدير الأمن



وجاءت التحركات الأمنية بتوجيهات اللواء وائل رشدي مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، وبقيادة اللواء ضياء زامل مدير إدارة البحث الجنائي، ومتابعة اللواء تامر سليم مفتش الأمن العام.



وأسفرت جهود فريق البحث عن ضبط المتهمين، وانتشال جثمان المجني عليه، واستعادة السيارة والهاتف المحمول.

