جامعة بورسعيد تجمع بين الإبداع والتكافل الطلابي.. مسابقة «أفضل فيديو» ومعرض مخفض لطلاب الجامعة

شهدت جامعة بورسعيد برئاسة الأستاذ الدكتور شريف صالح تنظيم عدد من الفعاليات الطلابية التي جمعت بين الإبداع الرقمي والدعم الاجتماعي، من خلال مسابقة «أفضل فيديو» والمعرض المخفض الثاني لطلاب الجامعة.



رئيس جامعة بورسعيد: نحرص على اكتشاف المواهب الشابة ورعاية الإبداع الطلابي

وأكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا باكتشاف ورعاية المواهب الطلابية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مسابقة «أفضل فيديو» تمثل منصة مهمة لإبراز الطاقات الإبداعية لدى الطلاب، وتشجيعهم على توظيف مهاراتهم الرقمية والتكنولوجية في إنتاج محتوى هادف يعبر عن أفكارهم ورؤيتهم، ويعزز ارتباطهم بهويتهم الجامعية والمجتمعية.



وأضاف رئيس جامعة بورسعيد أن الجامعة تحرص كذلك على دعم المبادرات والأنشطة التي تجسد روح التعاون والتكافل بين أبنائها، وتوفر لهم مختلف أوجه الرعاية والمساندة، مؤكدًا أن الاهتمام بالطالب لا يقتصر على العملية التعليمية فحسب، بل يمتد إلى بناء شخصيته وتنمية قدراته الإبداعية والاجتماعية، وتوفير بيئة جامعية محفزة تتيح له المشاركة والتميز والإبداع.

وفي هذا الإطار، أعلنت الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ممثلة في إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بجامعة بورسعيد، النتائج النهائية لمسابقة «أفضل فيديو»، التي شهدت منافسة إبداعية بين الطلاب، من خلال تقديم أعمال متميزة في مجالات التصوير والإنتاج المرئي وصناعة المحتوى الرقمي.



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أُقيمت المسابقة تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد بيومي المشرف على قطاع شؤون رعاية الطلاب، وتنظيم إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، برئاسة الأستاذ محمد الخميسي مدير الإدارة، والأستاذة شيماء عمر أخصائي رعاية الطلاب.

وتضمنت المسابقة ثلاثة محاور رئيسية للتنافس، هي: محافظة بورسعيد، وجامعة بورسعيد، والكليات، حيث قدم الطلاب مجموعة من الفيديوهات الوثائقية والإبداعية التي عكست ما تتميز به المحافظة من معالم تاريخية وحضارية وإنجازات تنموية، إلى جانب إبراز الحياة الجامعية والأنشطة المختلفة داخل كليات الجامعة.

وقد أشادت لجنة التحكيم بالمستوى الفني للأعمال المشاركة، وما عكسته من أفكار مبتكرة وجهود متميزة في التصوير والمونتاج والمعالجة الإبداعية للمحتوى، بمشاركة طلاب كليات الآداب وعلوم الرياضة والطب.

وجاءت نتيجة المسابقة على النحو التالي:

• المركز الأول: الطالب محمد حسين محمد مصطفى، كلية الآداب، عن فيديو بعنوان «جامعة بورسعيد».

• المركز الثاني: الطالبة أميرة محمد عباس البرلسي، كلية الآداب، عن فيديو بعنوان «صيادو الجرف».

• المركز الثالث: الطالبة نور سامح محمد صالح، كلية علوم الرياضة، عن فيديو بعنوان «عودة الفنار من الماضي إلى المستقبل».



وفي هذا السياق، قدم رئيس الجامعة بخالص التهنئة للطلاب الفائزين، مشيدًا بما قدموه من أعمال إبداعية متميزة، ومثمنًا مشاركة جميع الطلاب، ومؤكدًا استمرار دعم الجامعة للمواهب الشابة والأنشطة التي تسهم في تنمية مهاراتهم ومواكبة التطور التكنولوجي والرقمي.

وفي سياق متصل، شهدت كليتا التجارة والهندسة انطلاق فعاليات المعرض المخفض الثاني لطلاب جامعة بورسعيد، بمشاركة طلابية متميزة، وبالتعاون مع أسرة «طلاب من أجل مصر» بالجامعة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد بيومي المشرف على قطاع رعاية الطلاب، وتنظيم إدارة النشاط الاجتماعي برئاسة الأستاذ إبراهيم النمس مدير الإدارة.

وقدم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والمعروضات بأسعار مخفضة، إلى جانب العروض المتميزة والمفاجآت التي استهدفت تلبية احتياجات الطلاب وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة، بما يعكس حرص الجامعة على إطلاق المبادرات المجتمعية التي تخفف الأعباء عن أبنائها الطلاب، وتعزز روح المشاركة والتعاون والتكافل داخل المجتمع الجامعي.

وتأتي هذه الفعاليات تأكيدًا لحرص جامعة بورسعيد على تنوع الأنشطة الطلابية وتكاملها، سواء في المجالات العلمية والتكنولوجية والإبداعية أو الاجتماعية، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستثمار الحقيقي هو في أبنائها الطلاب، وإعداد جيل يمتلك العلم والمهارة والوعي وروح المبادرة، وقادر على المشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.

