إنجاز نووي جديد.. إيران تستعد لتشغيل أول منظومة اندماج نووي محلية

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الأحد، أن إيران تستعد لوضع أول منظومة اندماج نووي مطورة محليًا بالكامل حيز التشغيل، في مشروع يعكس التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية المتقدمة.

إيران تستعد لوضع أول منظومة اندماج نووي مطورة محليًا



وقال إسلامي، خلال مقابلة تلفزيونية، إن العلماء الإيرانيين أحرزوا تقدمًا ملحوظًا في تطوير المنظومة، معربًا عن أمله في دخولها حيز التشغيل وفقًا للجدول الزمني المحدد.



وأوضح أن المشروع يهدف إلى إظهار القدرات العلمية الإيرانية وقدرة البلاد على منافسة القوى العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.



من جانبه، أوضح علي نوروزي، رئيس شركة التقنيات المتقدمة الإيرانية، أن الاندماج النووي يقوم على دمج نظيرين خفيفين تحت ظروف فيزيائية محددة ومعقدة، لإحداث تفاعل اندماجي.



وأشار إلى أن الإشعاعات الناتجة عن هذه العملية يمكن استخدامها في تطوير المستحضرات الصيدلانية المشعة وأنظمة التشخيص الطبي المتقدمة.



وأضاف نوروزي أن الهدف على المدى الطويل يتمثل في تطوير منظومة قادرة على توليد تيارات كهربائية عالية دون حدوث فقد في الطاقة داخل المنظومة، مؤكدًا الإمكانات الأوسع لتكنولوجيا الاندماج النووي في مجال إنتاج الطاقة.