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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا تؤكد التزامها بتعزيز وحدة رابطة دول شرق آسيا "آسيان"

إندونيسيا
إندونيسيا
أ ش أ

أكدت إندونيسيا، التزامها بتعزيز وحدة ورصانة ودور رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ، في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، مشددة على أهمية الحفاظ على مركزية الرابطة وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية الإندونيسي أرماناثا نصير في اجتماع وزراء خارجية دول (آسيان)، الذي عُقد في العاصمة الفلبينية مانيلا، أمس السبت، في أول ظهور له بالاجتماع منذ توليه منصبه وزيرًا للخارجية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا" اليوم الأحد.

وقال الوزير الإندونيسي، إن التضامن الداخلي يمثل مصدر القوة الرئيسي للرابطة في ظل الانقسامات العالمية المتنامية والتوترات الجيوسياسية، مؤكدًا أنه رغم وجود اختلافات بين الدول الأعضاء، فإنها تواصل الحوار والتعاون والبحث عن أرضية مشتركة.

وفيما يتعلق بالأزمات الإقليمية، شدد وزير الخارجية الإندونيسي على ضرورة تضافر الجهود واتخاذ إجراءات منسقة لمعالجة الأزمة المستمرة في ميانمار، بما يسهم في استعادة السلام والاستقرار الدائمين، مؤكدًا أهمية اتباع نهج موحد وموثوق وفعال لدعم هذا البلد.

كما أبرز أهمية "معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا" باعتبارها أحد مرتكزات السلام والاستقرار الإقليميين، مشيرًا إلى استمرار بلاده في الدعوة إلى تعديل المعاهدة بما يتيح استيعاب عضوية تيمور الشرقية رسميًا في رابطة "آسيان".

وأكد نصير، على أهمية تعزيز شراكات "آسيان" الخارجية بما يحقق فوائد ملموسة لشعوب المنطقة، مشيرًا إلى الفرص التي تتيحها الشراكة الناشئة مع تركيا في مجالات الربط والتواصل والطاقة والتعليم، فضلًا عن التعاون مع منتدى جزر المحيط الهادئ لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات البحرية ودعم المجتمعات الساحلية.

وعلى الصعيد الدولي، أعرب الوزير الإندونيسي عن تطلع بلاده إلى تعزيز مكانة "آسيان" عالميًا، طالبًا دعم الدول الأعضاء لترشح إندونيسيا لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2029-2030، وكذلك لمرشحها لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للفترة 2027-2032.

وفي ختام كلمته، شدد نصير على ضرورة أن تظل "آسيان" فاعلة واستباقية في التعامل مع التطورات المستقبلية، بما في ذلك المساهمة في وضع أطر دولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يضمن استخدامه بصورة مسؤولة.

إندونيسيا دول جنوب شرق آسيا آسيان

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