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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الأمن الداخلي الأمريكي: ترامب وعائلته يظلان هدفًا رئيسيًا لإيران

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أكد وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين، أن الطائرات بدون طيار هي المشكلة التي تُبقيه مستيقظًا طوال الليل.

وقال مولين، في تصريحات له: إجراءاتنا لمكافحة الطائرات بدون طيار بحاجة إلى مساعدة، ووزارة الأمن الداخلي تقود ذلك لأننا نواجه المزيد من الطائرات بدون طيار على حدودنا الجنوبية بسبب الكارتلات والمعركة التي نخوضها معهم كل يوم واحد، في محاولة لإدخال المخدرات إلى الولايات المتحدة، ونحن نرى تقنيات جديدة نواجه صعوبة في هزيمتها الآن.”

وتابع: "يجب أن يكون لدينا مكافحة الطائرات بدون طيار، وهناك ثغرات في قدرتنا على مكافحة الطائرات بدون طيار لتكون حركية وإسقاط التهديدات الحقيقية، ونعمل مع وزير النقل شون دوفي عليها كل يوم لأن استخدام تلك الأدوات يخلق مشكلات في المجال الجوي.

وأمضى قائلا : إن الرئيس ترامب وعائلته يظلان هدفًا رئيسيًا لإيران حيث وردت تقارير جديدة تثير مخاوف بشأن مخطط محتمل للاغتيال يتضمن طائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات.

وواصل مولين: إن المسؤولين يراقبون التهديدات من إيران يوميًا وهم مستعدون للرد، حتى عندما تكون الاستخبارات لا تتجاوز الثرثرة.

ترامب وزير الأمن الداخلي الأمريكي إيران طائرات بدون طيار

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