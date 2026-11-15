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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فاكهة تتفوق على البرتقال في تقوية المناعة.. تعرف عليها

فيتامين c
فيتامين c
ريهام قدري

رغم ارتباط البرتقال بفيتامين C ودوره في تقوية المناعة ومقاومة نزلات البرد، فإن الجوافة قد تكون الخيار الأغنى بهذا الفيتامين، إذ تحتوي على كميات أكبر بكثير من فيتامين C مقارنة بالبرتقال، ما يجعلها من أبرز الفواكه التي يمكن الاعتماد عليها لدعم احتياجات الجسم اليومية.

أيهما يحتوي على فيتامين C بنسبة أكبر؟

تتفوق الجوافة على البرتقال من حيث محتواها من فيتامين C، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، إذ تحتوي كل 100 جرام من الجوافة الطازجة على نحو 228 ملليجرامًا من فيتامين C، بينما تحتوي الكمية نفسها من البرتقال على نحو 53 ملليجرامًا.

وهذا يعني أن الجوافة توفر أكثر من أربعة أضعاف كمية فيتامين C الموجودة في البرتقال تقريبًا.

فوائد تناول الجوافة لدعم المناعة

تتميز الجوافة بتركيزها المرتفع من فيتامين C، الذي يلعب دورًا مهمًا في دعم وظائف الجهاز المناعي، كما يساعد الجسم على إنتاج الكولاجين الضروري لصحة الجلد والتئام الجروح.

وتحتوي الجوافة أيضًا على الألياف الغذائية التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساعد على تحسين حركة الأمعاء، بالإضافة إلى مركبات مضادة للأكسدة تساهم في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي.

ماذا يقدم البرتقال لصحة الجسم؟

على الرغم من أن البرتقال أقل في محتواه من فيتامين C مقارنة بالجوافة، فإنه يظل مصدرًا جيدًا لهذا الفيتامين، كما يحتوي على الماء والألياف ومركبات نباتية مفيدة، أبرزها الفلافونويدات.

ويساعد فيتامين C الموجود في البرتقال على دعم المناعة، وتحسين امتصاص الحديد من المصادر النباتية، والمساهمة في تكوين الكولاجين.

أيهما الأفضل للوقاية من نزلات البرد؟

لا توجد فاكهة واحدة تمنع الإصابة بنزلات البرد، لكن الحصول على كمية كافية من فيتامين C يدعم الوظائف الطبيعية للمناعة.

وتشير الأدلة العلمية إلى أن تناول فيتامين C بانتظام قد يقلل مدة نزلات البرد بدرجة بسيطة، لكنه لا يمنع الإصابة بها لدى معظم الأشخاص.

هل الأفضل تناول الجوافة أم البرتقال يوميًا؟

يمكن التنويع بين الفاكهتين ضمن نظام غذائي متوازن، لكن إذا كان الاختيار يعتمد فقط على كمية فيتامين C، فإن الجوافة تتفوق بوضوح.

ويُفضل تناول الفاكهة كاملة بدلًا من العصائر للحصول على الألياف الغذائية، مع الاهتمام بالتنوع الغذائي وعدم الاعتماد على نوع واحد من الفاكهة لدعم المناعة.

المصدر:  USDA – FoodData Central.

البرتقال فيتامين C الجوافة تناول الجوافة فوائد تناول الجوافة

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