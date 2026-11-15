رئيس حي الهرم يفي بوعده للطفل «محمود» ويبدأ تبليط شارع منزله بالإنترلوك .. شاهد

أجرى اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، جولة ميدانية موسعة اليوم الأحد، للوقوف على معدلات ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026 / 2027 بنطاق الحي.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير، والتفاعل الفوري مع شكاوى ومطالب المواطنين.

وخلال جولته، حرص رئيس حي الهرم على التوجه إلى منزل الطفل «محمود» والالتقاء به أمام منزله، وذلك في إطار متابعة الاستجابة السريعة لطلبه السابق، وللتأكد ميدانياً من بدء تنفيذ أعمال تبليط الشارع ببلاط الإنترلوك، وفاءً بالوعد الذي قطعته رئاسة الحي للطفل وأهالي المنطقة.

وأكد اللواء أحمد ثابت، خلال الجولة على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام التام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة أعمال التطوير والتبليط المدرجة بالخطة الاستثمارية، مشدداً على أن الأجهزة التنفيذية بالحي تضع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية على رأس أولوياتها.