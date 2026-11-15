محافظ الجيزة ينهي تكليف قيادات جهاز التفتيش والمتابعة ويعيدهم لجهات عملهم الأصلية

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، القرار رقم (978) لسنة 2026، والمتضمن إجراء تنقلات وإنهاء تكليفات لعدد من القيادات بديوان عام محافظة الجيزة، وذلك في إطار إعادة تنظيم العمل وضبط الإيقاع الإداري بالديوان.

ونصت المادة الأولى من القرار على إنهاء تكليف كل من:

-محمد حسني محمد حلمي فهيم (المستوى الوظيفي الأول "أ" التنمية الإدارية، من عمله كرئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالديوان العام، وعودته لجهة عمله الأصلية بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

-هاني عبد الحميد عبد الرؤوف السيسي، المستوى الوظيفي: الأول "أ" التنمية الإدارية، من عمله كنائب المشرف على جهاز التفتيش والمتابعة بالديوان العام، وعودته لجهة عمله الأصلية بحي الوراق.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار إنهاء تشغيل محمد محمود شامي من العاملين بنظام السيركي اليومي.

ووجهت المادة الثالثة الجهات المعنية بتنفيذ القرار كل فيما يخصه، على أن يعمل به ابتداء من تاريخ صدوره اليوم 15 نوفمبر 2026.

ويأتي ذلك وفق رؤية محافظة الجيزة، وبما يتوافق مع خطط العمل خلال المرحلة المقبلة، وبما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة التفتيش والمتابعة وتطوير آليات الرصد والتقييم، ورفع كفاءة المتابعة الميدانية، وضمان سرعة التعامل مع أوجه القصور ومتابعة تنفيذ التكليفات على أرض الواقع.