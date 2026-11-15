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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: تنفيذ 3 برامج تدريبية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في متابعة البرنامج السكاني

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الخامس عشر بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الأحد، و خلال الفترة من 15 وحتى 19 نوفمبر 2026، وذلك ضمن الخطة التدريبية للوزارة للعام 2026/2027، وفي إطار جهود الوزارة لتطوير قدرات العاملين بالإدارة المحلية ومواكبة المتغيرات الحديثة في مجالات التنمية والإدارة البيئية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التكامل بين ملفات التنمية المحلية والبيئة والسكان، والاستفادة من الأدوات التكنولوجية الحديثة في دعم التخطيط ومتابعة تنفيذ البرامج وتقييم نتائجها، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الاستدامة والإدارة الرشيدة للموارد، بما يسهم في تطوير آليات العمل ورفع كفاءة التعامل مع القضايا والتحديات ذات الأولوية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الأسبوع التدريبي الخامس عشر يتضمن تنفيذ ثلاثة برامج تدريبية، تشمل برنامج ديناميكيات السكان ومتابعة وتقييم أداء البرنامج السكاني باستخدام الذكاء الاصطناعي، والبرنامج التدريبي المكثف لبناء قدرات مسؤولي الإدارات البيئية والمحلية في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والاقتصاد الدائري والتغيرات المناخية والمهارات الإدارية، إلى جانب برنامج إعداد رئيس مركز ومدينة وحي رقم (4) – المستوى الثاني.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة، أن برامج الأسبوع الحالي تتناول ملفات ذات أولوية في تطوير العمل المحلي، حيث يتيح برنامج الذكاء الاصطناعي توظيف الأدوات الحديثة في تحليل المؤشرات السكانية ومتابعة الأداء، فيما يركز البرنامج البيئي على تنمية الخبرات الفنية والإدارية اللازمة للتعامل مع تحديات المخلفات الصلبة والتغيرات المناخية، بالتوازي مع استكمال تأهيل القيادات المحلية للقيام بأدوارها التنفيذية والإشرافية بكفاءة.

التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة وزيرة التنمية المحلية والبيئة مركز سقارة منال عوض

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