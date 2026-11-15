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زاهي حواس يقدّم محاضرة كبرى بحضور 1000 مشارك ضمن فعاليات مؤتمر تكنولوجيا المتاحف بالصين .. صور
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زاهي حواس يقدّم محاضرة كبرى بحضور 1000 مشارك ضمن فعاليات مؤتمر تكنولوجيا المتاحف بالصين .. صور

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

شهدت فعاليات النسخة الأولى من «مؤتمر تكنولوجيا المتاحف»، المُقام في جمهورية الصين الشعبية، إقبالاً جماهيرياً واسعاً، حيث قدم عالم الآثار المصري الكبير الدكتور زاهي حواس محاضرة كبرى حول أحدث الاكتشافات الأثرية المصرية، حضرها نحو ألف شخص من المهتمين والباحثين ومحبي الحضارة المصرية.

واستعرض الدكتور زاهي حواس خلال محاضرته أسرار الأهرامات والاكتشافات الأثرية المتواصلة في منطقة سقارة، مسلطاً الضوء على الكشف الأثري الكبير للمدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، وما تمثله هذه الاكتشافات من إضافات تاريخية وأثرية غير مسبوقة تكشف عن جوانب هامة من الحياة في مصر القديمة.

وافتتح  المؤتمر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بحضور الدكتور هشام الليثي، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، ولفيف من كبار المسئولين ورجال الأعمال.. وقام الوزير بجولة تفقدية داخل أروقة المؤتمر للاطلاع على أحدث النظم التكنولوجية والعروض المتحفية.

ويُعد هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يستعرض أحدث التقنيات الأثرية وطرق توظيف التكنولوجيا الحديثة في المتاحف العالمية، مع تسليط الضوء على تجارب متاحف الصين والمتاحف الدولية الكبرى في صون وحماية التراث الإنساني.

مؤتمر تكنولوجيا المتاحف الصين الشعبية زاهي حواس الحضارة المصرية

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