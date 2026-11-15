«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

كشف الإعلامي شريف فؤاد عن تعرّض نجله بلال لحادث مروّع، ونشر صورًا صادمة للسيارة التي كان يستقلها، بعد ما تعرّضت لتهشم كبير وظهرت عليها آثار التلفيات الناتجة عن الحادث.

وأثار شريف فؤاد قلق متابعيه بعد نشر صور السيارة، لكنه حرص على التعبير عن امتنانه لله لنجاة نجله بلال، مؤكدًا أن عناية الله ورحمته كانتا سببًا في كتابة عمر جديد له.

وكتب شريف فؤاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه، لطف ربنا ورحمته الواسعة ورعايته لنا كتبت عمرًا جديدًا لابني بلال، نسأل الله أن يحفظكم جميعًا».



وتفاعل عدد من متابعي الإعلامي شريف فؤاد مع منشوره، داعين الله أن يحفظ نجله من كل سوء، وأن يديم عليه نعمة الصحة والسلامة.