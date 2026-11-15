خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

عاد الجدل من جديد حول هوية الهداف التاريخي لمنتخب مصر، بعدما أثار الناقد الرياضي خالد طلعت أزمة إحصائية بشأن عدد الأهداف الدولية التي سجلها محمد صلاح، قائد الفراعنة، عقب مواجهة منتخب مالاوي، التي انتهت بفوز المنتخب الوطني بخمسة أهداف دون رد، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وكان محمد صلاح قد سجل هدفين خلال المباراة، واحتفل بوصوله إلى 70 هدفًا بقميص المنتخب الوطني، متجاوزًا الرقم المسجل باسم حسام حسن، المدير الفني السابق للفراعنة، إلا أن خالد طلعت خرج بتوضيحات جديدة أكد خلالها أن صلاح لم يصل إلى هذا الرقم وفقًا لمعايير احتساب المباريات الدولية المعتمدة.

خالد طلعت يكشف حقيقة أهداف محمد صلاح الدولية

بدأت الأزمة بعدما أوضح خالد طلعت أن هناك هدفين سجلهما محمد صلاح خلال مواجهة مصر وسوازيلاند الودية عام 2013، لا ينبغي احتسابهما ضمن رصيده الدولي الرسمي.

وتعود الواقعة إلى 22 مارس 2013، عندما حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على سوازيلاند، التي كانت تُعرف آنذاك باسم إسواتيني، بنتيجة 10 أهداف دون مقابل، وشهدت المباراة تسجيل صلاح هدفين.

وأوضح طلعت أن المواجهة لم تستوفِ الاشتراطات الخاصة باعتماد المباريات الدولية، بسبب تجاوز عدد التبديلات المسموح بها، وهو ما يعني استبعاد هدفي صلاح من الإحصائية الدولية المعتمدة، رغم تسجيلهما بالفعل خلال المباراة.

وبناءً على ذلك، يرى الناقد الرياضي أن رصيد قائد المنتخب المصري يجب أن يتوقف عند 68 هدفًا دوليًا، وليس 70 هدفًا كما جرى تداوله عقب مواجهة مالاوي.

مراسلة فيفا وراء تعديل إحصائية محمد صلاح

وكشف خالد طلعت عن كواليس تحركه لمراجعة الأرقام المنشورة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدًا أنه أرسل رسالة إلكترونية إلى فيفا في وقت متأخر من ليلة مباراة مصر ومالاوي.

وأوضح أنه شرح خلال مراسلته أسباب اعتراضه على الإحصائية التي أشارت إلى امتلاك محمد صلاح 68 هدفًا قبل مواجهة مالاوي، مستندًا إلى استبعاد هدفي مباراة سوازيلاند الودية عام 2013.

وأشار طلعت إلى أن الاتحاد الدولي قام بتعديل تقريره السابق، ليصبح رصيد محمد صلاح قبل مباراة مالاوي 66 هدفًا بدلًا من 68، وبذلك وصل اللاعب إلى 68 هدفًا فقط بعد تسجيل الثنائية أمام المنتخب المالاوي.

واعتبر الناقد الرياضي أن هذا التعديل يؤكد صحة موقفه، خاصة أن الأرقام الجديدة أبقت حسام حسن في صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر برصيد 69 هدفًا.

خالد طلعت يرد على الهجوم بسبب أرقام محمد صلاح

وفي منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدث خالد طلعت عن الانتقادات والهجوم اللذين تعرض لهما بسبب تمسكه برأيه بشأن عدد أهداف محمد صلاح.

وأكد أنه خاض معركة صعبة أمام الجماهير ووسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية، بعدما شكك في وصول قائد الفراعنة إلى 70 هدفًا دوليًا، مشيرًا إلى أنه تمسك بالمعلومات التي يمتلكها رغم السخرية التي تعرض لها.

كما أشار إلى أن بعض الإعلاميين، ومن بينهم إبراهيم فايق، استندوا إلى تقرير فيفا السابق لتأكيد وصول صلاح إلى 68 هدفًا قبل مواجهة مالاوي، وهو ما دفعه إلى المطالبة بمراجعة الأرقام وتصحيحها.

وأضاف طلعت أن المؤسسات الرياضية الدولية ليست بمنأى عن الأخطاء الإحصائية، وأن وجود معلومة على الموقع الرسمي لفيفا لا يمنع مراجعتها وتصحيحها عند اكتشاف أي خطأ.

خالد طلعت: الكفاءات المصرية أفضل من الأجانب

واختتم خالد طلعت حديثه بالتأكيد على سعادته بتعديل الإحصائية، معتبرًا أن الواقعة أثبتت امتلاك مصر كفاءات قادرة على التدقيق والمراجعة وتقديم معلومات دقيقة، حتى عند التعامل مع تقارير صادرة عن مؤسسات دولية كبرى.

وشدد على أن المشكلة تكمن في التقليل من قدرات المصريين وعدم منحهم التقدير المناسب، مؤكدًا أن الكفاءات المصرية تمتلك ما يؤهلها للتفوق في العديد من المجالات.

ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر

وبحسب الإحصائية المعدلة التي أشار إليها خالد طلعت، يتصدر حسام حسن قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر برصيد 69 هدفًا، بينما يأتي محمد صلاح في المركز الثاني برصيد 68 هدفًا.

في المقابل، يصل رصيد صلاح إلى 70 هدفًا عند احتساب هدفي مباراة سوازيلاند الودية عام 2013، وهو ما يعكس طبيعة الخلاف القائم حول معايير اعتماد المباريات الدولية والتمييز بين الأهداف المسجلة في جميع المواجهات والأهداف المعترف بها ضمن السجلات الدولية الرسمية.

وبذلك تحولت احتفالية محمد صلاح بالرقم القياسي إلى قضية إحصائية أثارت انقسامًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين، وأعادت حسام حسن إلى صدارة المشهد باعتباره الهداف التاريخي للفراعنة وفق المعيار الذي يستبعد أهداف المباراة الودية محل الجدل.