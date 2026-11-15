تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض طائرة مسيرة وتدميرها في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، فجر اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في أجواء المنطقة الشرقية.

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، بالخبر في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).



أكدت القوات الجوية والدفاعات السعودية تمكنها من رصد الطائرة المسيرة، واعتراضها وتدميرها بنجاح قبل وصولها إلى أي أهداف داخل المملكة، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار مادية أو بشرية في البيان الأولي.

يأتي هذا الاعتراض في ظل وتيرة متصاعدة من الهجمات الجوية التي تستهدف مناطق متفرقة في السعودية خلال الأيام القليلة الماضية.



هجمات متكررة على الشرقية

شهدت المنطقة الشرقية محاولات استهداف متتالية، حيث أعلن التحالف في يومي الخميس 12 نوفمبر وفجر الجمعة 13 نوفمبر 2026 عن اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أخرى أُطلقت باتجاه المنطقة.

اعتراضات في مناطق أخرى

أعلنت الدفاعات السعودية خلال الأيام الماضية عن إحباط سلسلة من الهجمات الصاروخية وبالمسيرات شملت كلاً من الرياض، والمنطقة الجنوبية، إضافة إلى سقوط شظايا صاروخين باليستيين تم اعتراضهما باتجاه منطقة مكة المكرمة.



و أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً أدان فيه الهجمات المتكررة التي تشنها جماعة الحوثيين على الأراضي السعودية وتهديداتها للملاحة البحرية، مؤكداً حق المملكة في الدفاع عن أراضيها.