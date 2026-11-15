«مُستعد دلوقتي أفرم أي حد ضرب» .. لقطة طريفة بين المستشار تركي آل الشيخ ومصطفى غريب.. شاهد

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه مقطع فيديو طريفًا يجمعه بالفنان مصطفى غريب، خلال مشاهدتهما لإحدى مباريات الملاكمة.

وظهر تركي آل الشيخ برفقة مصطفى غريب، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب:"موهبة كبيرة وبحبه وطيب مصري أصيل وجدع".

وعلق تركي على وجود مصطفى غريب بجواره، قائلًا: "وأنا جاهز أتفرج على الملاكمة لقيته جنبي"، ليرد الفنان مازحًا: "حبيب قلبي يا جماعة أنا على استعداد دلوقتي أفرم أي حد ضرب".

وقد قدم مصطفى غريب، حاليًا، حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية على مسرح مدينة زويل، وسط أجواء من البهجة والتفاعل، حيث حرص على تقديم الحفل بطريقته الكوميدية المعتادة، ليضفي حالة من المرح على أجواء الافتتاح.

ووجه مصطفى غريب رسالة تحفيزية للشباب خلال الحفل، قائلًا: «إوعى يكون عندك يأس، أنت تستحق كل النجاح»، في رسالة تحمل دعمًا وتشجيعًا للمواهب الشابة على الاستمرار والسعي لتحقيق أحلامهم الفنية.