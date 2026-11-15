قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض طائرة مسيرة وتدميرها في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية
نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟
عادل طعيمة: حسام حسن اتظلم.. وعلى ماهر مطالب بالانضباط واكتشاف عناصر جديدة للمنتخب
«مُستعد دلوقتي أفرم أي حد ضرب» .. لقطة طريفة بين المستشار تركي آل الشيخ ومصطفى غريب.. شاهد
حكم اختراق الهاكر لحسابات المعتدين على الناس.. دار الإفتاء تجيب
الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية
حلف الناتو ركيزة أساسية للأمن في أوروبا.. «كوشنر»: طرحنا أفكارًا جديدة لتسوية الأزمة الأوكرانية
الألعاب الإلكترونية والأطفال.. من المسئول عن حماية الصغار من مخاطر العالم الرقمي؟
وزير الصناعة يُعلن تحركًا لتوطين بطاريات السيارات الكهربائية في مصر بالتعاون مع عملاق صيني.. تفاصيل
«أبو الدهب» : علي ماهر قادر على تكرار إنجازات جيل «المعلم» .. وإمام عاشور «ملتزم»
وزير الصناعة يكشف أسباب غياب علامة تجارية لسيارات مصرية منذ الستينيات: رفضنا وضع اسمنا على سيارات مستوردة
إخلاء ركاب فندق عائم في نيل أسوان بعد شحوطه.. وإعادة تعويم الباخرة بدون إصابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«مُستعد دلوقتي أفرم أي حد ضرب» .. لقطة طريفة بين المستشار تركي آل الشيخ ومصطفى غريب.. شاهد

المستشار تركي آل الشيخ ومصطفي غريب
المستشار تركي آل الشيخ ومصطفي غريب
علا محمد

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه مقطع فيديو طريفًا يجمعه بالفنان مصطفى غريب، خلال مشاهدتهما لإحدى مباريات الملاكمة.

وظهر تركي آل الشيخ برفقة مصطفى غريب، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب:"موهبة كبيرة وبحبه وطيب مصري أصيل وجدع".

وعلق تركي على وجود مصطفى غريب بجواره، قائلًا: "وأنا جاهز أتفرج على الملاكمة لقيته جنبي"، ليرد الفنان مازحًا: "حبيب قلبي يا جماعة أنا على استعداد دلوقتي أفرم أي حد ضرب".

وقد قدم مصطفى غريب، حاليًا، حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية على مسرح مدينة زويل، وسط أجواء من البهجة والتفاعل، حيث حرص على تقديم الحفل بطريقته الكوميدية المعتادة، ليضفي حالة من المرح على أجواء الافتتاح.

ووجه مصطفى غريب رسالة تحفيزية للشباب خلال الحفل، قائلًا: «إوعى يكون عندك يأس، أنت تستحق كل النجاح»، في رسالة تحمل دعمًا وتشجيعًا للمواهب الشابة على الاستمرار والسعي لتحقيق أحلامهم الفنية.

المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية مقطع فيديو الفنان مصطفى غريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

لي لي

«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

أجور القطاع الخاص

قرار مرتقب يغير أجور القطاع الخاص.. تفاصيل زيادة الـ1000 جنيه وموعد التطبيق

ترشيحاتنا

حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق

حسني عبد ربه يحتفل بعيد ميلاد ابنته «صوفيا» برسالة مؤثرة: «أجمل هدية ربنا رزقني بيها».. صور

علم مصر يرفرف فوق أوليمبياد داكار

علم مصر يرفرف فوق أوليمبياد داكار.. إنجاز تاريخي لشباب الجمهورية الجديدة

الحكم السلفادوري الدولي، إيفان بارتون

السلفادوري إيفان بارتون حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

بالصور

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن.. سر القوام الإسفنجي والطراوة من أول مرة

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

طريقة عمل صينية السمك بالبصل والطماطم في الفرن.. تتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم

ألوان ترابية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة واقتصادية يحبها الأطفال

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد