الجامع الأزهر يعلن فتح باب التقدم للدفعة الخامسة بـ رواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية

أعلن الجامع الأزهر، عن فتح باب التقدم للالتحاق بالدفعة الخامسة بـ رواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وذلك باعتماد الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر.

وحدّد الجامع الأزهر مجموعة من الشروط اللازمة للقبول بالدفعة الجديدة، والتي جاءت كالتالي: ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا، ويشترط للالتحاق بالرواق اجتياز اختبار القدرات واختبار تحديد المستوى بنجاح، ويُسمح للمتقدم باختيار نوع واحد فقط من الخطوط للدراسة، ويستمر باب التقديم لمدة عشرة أيام فقط من تاريخ نشر الإعلان، عبر الرابط التالي من هنا

ومن المقرّر أن تستغرق الدراسة بالرواق 9 أشهر كاملة، موزعة على ثلاثة مستويات، وفق نظام الخط الواحد المتبع في الجامع الأزهر.

نظام الدراسة في رواق الخط العربي

وتُعقد الدراسة بنظام الحضور المباشر يومًا واحدًا في الأسبوع، على أن تُقام الدراسة بالجامع الأزهر بالقاهرة، إضافة إلى فروع الرواق في محافظات: قنا، أسيوط، الغربية، والإسكندرية.

ويُقيَّم الدارس في نهاية كل مستوى من خلال عقد اختبار، فضلاً عن تقديم مشروع عملي في صورة لوحة إبداعية. يحصل الدارس في نهاية الدورة على شهادة إتمام الدراسة، بشرط اجتيازه للاختبارات والمشروعات المقررة، مع الالتزام بنسبة حضور لا تقل عن 70%.