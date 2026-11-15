محافظ الوادي الجديد وسفيرة الإتحاد الأوروبي تتفقدان أبرز المعالم السياحية والأثرية بالخارجة

قامت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، والسفيرة أنجيلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، بجولة تفقدية لعدد من أبرز المعالم الأثرية والتاريخية بمدينة الخارجة، شملت معبد هيبس ومقابر البجوات الأثرية ومنطقة الناضورة، وذلك في إطار برنامج زيارة الوفد للمحافظة.

وخلال الجولة، استعرضت المحافظ ما تزخر به هذه المواقع من قيمة تاريخية وحضارية فريدة، وما تمثله من شواهد حية على تعاقب الحضارات وثراء التراث الإنساني بواحات الوادي الجديد، مشيرةً إلى ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية وأثرية متميزة تؤهلها لتكون وجهة واعدة للسياحة الثقافية والتراثية.

كما أكدت حرص المحافظة على إبراز هويتها الحضارية والترويج لمقوماتها السياحية والأثرية، وتعزيز أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات الحفاظ على التراث وإحياء المناطق الأثرية، بما يدعم جهود التنمية السياحية المستدامة.

من جانبها، أشادت السفيرة والوفد المرافق بما شاهدوه خلال الجولة من شواهد حضارية ومعالم أثرية تعكس عراقة تاريخ الواحات وتميزها، مشيدين بما تتمتع به المحافظة من ثراء ثقافي وحضاري ومقومات سياحية تستحق مزيدًا من الاهتمام والترويج.