مدحت العدل يكشف كواليس إنتاج «أم كلثوم»: الأعلى تكلفة والأكمل فنيًا.. وشريهان كانت «ميسي» في «كوكو شانيل»

كشف الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل تفاصيل تجاربه في إعادة إحياء المسرحية الغنائية وتقديمها للجمهور بصورة عصرية، مؤكدًا أن مسرحيات «كوكو شانيل» و«تشارلي شابلن» و«أم كلثوم» حققت نجاحًا على المستوى الإنتاجي ولم تتعرض للخسارة، رغم اختلاف طبيعة كل تجربة وتكاليف تنفيذها.

الحوار والغناء والاستعراض

وأوضح “العدل”، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة»، المذاع عبر قناة النهار، أن المسرحية الغنائية ليست شكلًا جديدًا على الفن المصري، بل تمتد جذورها إلى تجارب رائدة قدمها سيد درويش، إلى جانب أعمال مسرحية جمعت بين الحوار والغناء والاستعراض، مثل «سيدتي الجميلة» و«ريا وسكينة».

وأشار إلى أن محاولات إعادة هذا اللون المسرحي إلى الجمهور جاءت من خلال مجموعة من التجارب المختلفة، بدأت بمسرحية «كوكو شانيل» بطولة الفنانة شريهان، ثم «تشارلي شابلن»، وصولًا إلى «أم كلثوم»، مؤكدًا أن هذه المشروعات لم تكن جهدًا فرديًا منه، بل شاركه فيها المنتج جمال العدل.

طبيعة تنفيذ كل تجربة

وأضاف أن كل مسرحية امتلكت ظروفًا إنتاجية خاصة ساعدتها على تحقيق النجاح، موضحًا أن «كوكو شانيل» خضعت لنظام إنتاج وعرض مختلف، بينما شهدت «تشارلي شابلن» مشاركة شركاء من الخارج، وهو ما انعكس على طبيعة تنفيذ كل تجربة.

وتوقف العدل عند مسرحية «أم كلثوم»، واصفًا إياها بأنها التجربة المسرحية الأكمل بالنسبة إليه، رغم أنها كانت الأعلى تكلفة بين الأعمال الثلاثة، كاشفًا أنه تولى إنتاجها بمفرده دون الاستعانة بشركاء، في مغامرة إنتاجية كبيرة تطلبت توفير إمكانيات استثنائية.

تجهيزات مسرحية وشاشات ضخمة

وأوضح أن ارتفاع تكلفة المسرحية ارتبط بحجم التفاصيل الفنية والتقنية التي حرص على تقديمها، حيث جرى تسجيل الموسيقى بالكامل في باريس، إلى جانب الاستعانة باستعراضات وتجهيزات مسرحية وشاشات ضخمة، وهو ما رفع ميزانية العمل بصورة كبيرة.

ولفت إلى أنه اتخذ قرارًا بالاعتماد على وجوه جديدة ومواهب لم تكن معروفة على نطاق واسع، بدلًا من الاستناد إلى أسماء جماهيرية كبيرة لضمان جذب الجمهور، مؤكدًا أنه اكتشف عددًا من المواهب التي شاركت في العرض وأسهمت في نجاحه.

طبيعة المشروع والأشخاص

وكشف العدل أن حجم الإنفاق والتجهيزات في «أم كلثوم» أثار دهشة فريق الإنتاج، لدرجة أن بعض العاملين كانوا ينظرون إليه باعتباره يخوض مغامرة غير محسوبة، ويتساءلون عن طبيعة المشروع والأشخاص الذين يعمل معهم، في ظل الإمكانيات الضخمة التي كان يوفرها للعمل.

وعن تجربة «كوكو شانيل»، أشاد العدل بالدور الاستثنائي الذي لعبته شريهان في نجاح المسرحية، مشبهًا امتلاكه لها في العمل بامتلاك فريق كرة قدم للنجم العالمي ليونيل ميسي، في إشارة إلى القيمة الفنية والجماهيرية الكبيرة التي تمثلها، وقدرتها على منح العرض حضورًا خاصًا.

وأوضح أن الاختلاف بين «كوكو شانيل» و«أم كلثوم» لم يكن في مستوى الطموح الفني، وإنما في طبيعة الأدوات التي اعتمدت عليها كل تجربة؛ فالأولى استندت إلى نجمة استثنائية بحجم شريهان، بينما راهنت الثانية على اكتشاف المواهب الجديدة وتقديم إنتاج مسرحي ضخم بتفاصيل موسيقية واستعراضية متكاملة.

إعادة المسرحية الغنائية

واختتم العدل حديثه بالتأكيد على أن نجاح هذه التجارب لم يكن وليد المصادفة، وإنما جاء نتيجة اختلاف الرؤى والحسابات الإنتاجية لكل مشروع، مشددًا على أن إعادة المسرحية الغنائية إلى مكانتها تتطلب تقديم أعمال تحترم الجمهور وتوفر له تجربة فنية متكاملة، حتى وإن استلزم ذلك خوض مغامرات إنتاجية كبيرة.