هل نسبة الـ75% من الجزارين دقيقة؟.. حسين أبو صدام يرد على الجدل بشأن بيع اللحوم كبيرة السن

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، حقيقة تصريحه المثير للجدل حول قيام 75% من الجزارين في مصر بذ.بح الجاموس والأبقار كبيرة السن وبيعها للمستهلكين على أنها لحوم صغيرة السن "بتلو"، موضحاً أن هذه النسبة هي تقدير مبني على خبرته الميدانية في أكثر من 6000 قرية يقطنها أكثر من 50% من تعداد سكان مصر، فضلاً عن وجود عجز فعلي في اللحوم يقدر بحوالى 40% وعدم توافر عدد كافٍ من الذكور لتغطية حجم الذ.بح اليومي في البلاد.



وأضاف أبو صدام، خلال برنامج من ماسبيرو، أنه لا يوجد 25% من الجزارين يبيعون لحم الذكور، وأن معظمهم يلجأون لذ.بح الإناث كبيرة السن، لاسيما في تصنيع اللحوم المفرومة والكفتة؛ حيث من غير المنطقي أن يشتري الجزار عجلاً بقرياً بسعر 210 جنيهات للكيلو القائم ليقوم بفرمه، فيلجأ بدلاً من ذلك للأبقار والجاموس الكبير الذي لا يتخطى سعر الكيلو القائم فيه 150 جنيهاً لفرمه وبيعه للمواطنين.

واستعرض نقيب الفلاحين حسابات التكلفة والربح للعجول البقري الفاخرة، مؤكداً أن العجل الذي يزن 500 كيلوجرام ويُشترى بسعر 210 جنيهات للكيلو، يصفي ما بين 50% و58% من وزنه، وعند بيع الكيلو منه بـ 450 جنيهاً يحقق الجزار مكسباً يتجاوز 12 ألف جنيه في العجل الواحد.. وانتقد أبو صدام التفاوت الكبير والغريب في أسعار اللحوم بالأسواق، مشيراً إلى وجود جزارين بالقاهرة يبيعون لحوماً ممتازة بـ 380 جنيهاً، بينما يبيعها آخرون بـ 400 و450 جنيهاً دون ضوابط واضحة.