الدولار يتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ شهرين

أنهى الدولار الأسبوع الماضي مسجلًا أقوى أداء أسبوعي له منذ شهرين، مدعوماً بارتفاع رهانات المتعاملين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكبر، ما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع.

وفي المقابل، استقر الين قرب مستوى 160 يناً للدولار، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة، بحسب ما أوردته منصة "إنفيستنج" الاقتصادية.

وجاءت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ذات النبرة المتشددة، إلى جانب بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع هذا الأسبوع، لتدفع المتعاملين إلى إعادة تقييم احتمالات رفع أسعار الفائدة بأكثر من المعتاد خلال الشهر المقبل، وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 34 نقطة أساس منذ بداية الأسبوع إلى نحو 4.87%، متجهاً نحو تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ أبريل 2025.

وتراجع اليورو بنسبة 0.26% إلى 1.103 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له أمام العملة الأمريكية منذ أبريل 2025، ويتجه بذلك إلى تسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، كما ارتفع الدولار بنسبة 0.47% أمام الفرنك السويسري إلى 0.839 فرنك، متجهاً لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين.

وقال خبير الأسواق مارك تشاندلر، إن قوة الدولار لا تزال مدفوعة ببيانات قوية لسوق العمل وتسارع التضخم، مشيراً إلى سلسلة من التصريحات المتشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، من بينهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر.

وتُظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن المتعاملين يسعرون حالياً احتمالاً يبلغ نحو 90% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الشهر المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.15% إلى 103.37 نقطة، ليبقى قرب أعلى مستوى له منذ أبريل 2025، ويتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي له منذ سبتمبر، وهو ما سيمثل أيضاً ثالث أسبوع متتالٍ من الارتفاع.

وفي اليابان، استقر الين عند 159.70 يناً للدولار، قرب أضعف مستوياته منذ أوائل سبتمبر، ما أثار مخاوف متجددة بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق العملات، وتراجعت العملة اليابانية بنحو 1% خلال الأسبوع، لتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية لها منذ سبتمبر، وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، الجمعة، إن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع تقلبات العملة.

وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.52% إلى 0.6773 دولار، ليصبح أسوأ عملات مجموعة العشر أداءً أمام الدولار الأمريكي منذ بداية الشهر، وتعد أستراليا الدولة الوحيدة بين اقتصادات مجموعة العشر التي تسعر الأسواق خفض أسعار الفائدة فيها خلال العام المقبل.

كما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.41% أمام العملة الأمريكية إلى 0.5525 دولار، متجهاً لتسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجع بيتكوين بنسبة 4.22% إلى 68,467.26 دولار، بينما انخفض إيثريوم بنسبة 4.02% إلى 1,934.86 دولار.