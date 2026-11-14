GTA 6 تطلق مسلسل رسوم متحركة داخل اللعبة نفسها

كشفت شركة "روكستار" (Rockstar) عن مفاجأة غير مسبوقة لعشاق لعبتها المنتظرة (GTA 6)، حيث أنتجت الشركة مسلسلاً كرتونياً متكاملاً يمكن للاعبين مشاهدته من داخل شاشات التلفزيون الموجودة في عالم اللعبة الافتراضي.

مسلسل كامل داخل اللعبة

وبحسب تقرير نشره موقع "آي جي إن" (IGN) لتقييم الألعاب، يحمل المسلسل اسم "ماكا وأصدقاؤه" (Macca & Friends).

وسيعرض حصرياً على قناة (Weazel) التلفزيونية الافتراضية داخل اللعبة، وذلك بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للعبة يوم 19 نوفمبر الجاري.

وتدور قصة هذا المسلسل الكرتوني حول مغامرات التمساح "ماكا" وأصدقائه من حيوانات المستنقعات في ولاية "ليونيدا" الافتراضية.

ويواجه التمساح أزمات كوميدية مع صديقه السلطعون "بينشي"، وهو صاحب العقار الذي يهدده بالطرد إذا لم يدفع الإيجار.

تجربة ترفيهية مزدوجة

وأوضح التقرير أن المسلسل يتميز بطابع كوميدي ساخر، ويضم شخصيات غريبة مثل شمس تتحدث، وحيوانات ناطقة، ومركز شرطة.

وبدلاً من مجرد مقاطع فيديو قصيرة ومكررة، قررت الشركة هذه المرة إنتاج حلقات متكاملة تمنح اللاعبين استراحة مسلية بعد إنجاز المهام الصعبة في اللعبة.

وتعكس هذه الخطوة الجهد الهائل الذي بذلته الشركة لملء عالم (GTA 6) بتفاصيل حية تجعله يبدو كعالم حقيقي تماماً.

ويمكن للاعبين الاستمتاع بمشاهدة المسلسل في شققهم الافتراضية، أو عبر أي شاشة تلفزيون تفاعلية تقابلهم أثناء تجولهم في شوارع اللعبة.

هل سنشاهده خارج اللعبة؟

ورغم الإعجاب الكبير بهذه الفكرة المبتكرة، لم توضح "روكستار" ما إذا كانت تخطط لعرض هذا المسلسل على منصات البث الحقيقية خارج اللعبة مستقبلاً.

وحتى الآن، يبدو أن مشاهدة هذه الحلقات ستظل تجربة حصرية لمن يمتلكون اللعبة ويغوصون في تفاصيل عالمها الواسع.