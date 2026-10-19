GTA 6 تخالف التوقعات.. الإعلان الجديد يتجاهل تقنية بلايستيشن 5 الخارقة

كشف خبراء الألعاب عن غياب تقنية "QSSR" الجديدة المخصصة لتحسين جودة الرسوميات في أجهزة "بلايستيشن 5"، وذلك بشكل مفاجئ خلال العرض التشويقي الأخير للعبة "جراند ثيفت أوتو 6" (GTA 6).

توقعات لم تتحقق

وبحسب تقرير نشره موقع "بوش سكوير" المتخصص، أطلقت شركة سوني مؤخراً ميزة برمجية تُعرف باسم (QSSR) في أجهزة بلايستيشن 5 العادية.

وتعمل هذه التقنية ببساطة على تكبير حجم الصور وزيادة وضوحها لتناسب شاشات العرض الكبيرة (4K) دون إرهاق محرك الجهاز.

وتوقع الكثيرون أن تظهر هذه الميزة بوضوح في العرض الترويجي للعبة "GTA 6" الجديدة، خاصة بعد تأكيدات شركة "روكستار" بأن اللعبة ستعمل بأفضل شكل ممكن على منصات سوني.

استهلاك هائل لقوة الجهاز

وأوضح التقرير أن خبراء منصة "ديجيتال فاوندري" لتحليل الألعاب فحصوا الإعلان بدقة شديدة.

وأكد الخبير التكنولوجي "ريتش ليدبيتر" عدم وجود أي أثر لاستخدام هذه التقنية في اللقطات المعروضة.

وفسر ذلك بأن اللعبة تعمل أساساً بدقة عرض مرتفعة وجيدة جداً (1440p). واستخدام تقنية التكبير في هذه الحالة سيستهلك أكثر من 10% من طاقة معالجة الصورة المخصصة للعبة.

ويعتبر هذا الاستهلاك باهظاً جداً، وقد يضعف سرعة الأداء العام بدلًا من تحسينه.

أمل متبقٍ قبل الإطلاق الرسمي

ولفت الخبراء في التقرير إلى نقطة مهمة قد تقلب الموازين، فمن المحتمل جداً أن تكون مشاهد هذا الإعلان الترويجي قد تم تسجيلها وتجهيزها في وقت سابق، قبل أن تطرح سوني تقنيتها الحديثة للمطورين بشكل كامل.

ويترك هذا باب الأمل مفتوحاً لاحتمالية دمج التقنية والاستفادة منها في النسخة النهائية من اللعبة، والتي يترقب الملايين طرحها رسمياً في الأسواق يوم 19 نوفمبر القادم.