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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق الألعاب .. ميامي هيت يقتحم عالم GTA 6 بأزياء وملعب جديد لمباراة واحدة

GTA 6
GTA 6
احمد الشريف

كشف فريق "ميامي هيت" الأمريكي لكرة السلة عن مفاجأة ضخمة لمشجعيه، حيث قرّر تغيير هويته البصرية ليوم واحد ليتقمص شخصية مدينة "فايس سيتي" المستوحاة من لعبة الفيديو المنتظرة "GTA 6".

 

أجواء خيالية على أرض الواقع

وبحسب تقرير نشره موقع "ياهو سبورتس"، قرّرت إدارة الفريق تحويل هذه الفكرة إلى واقع ملموس خلال مباراة رسمية واحدة فقط. 

وسيدخل اللاعبون إلى أرض الصالة الرياضية بقمصان جديدة كليًا، تم تصميمها خصيصًا لتحمل ألوان وشعارات تعكس الأجواء الاستوائية الصاخبة للعبة الشهيرة. 

ولم تكتف الإدارة بتغيير الملابس، بل ستمتد التعديلات لتشمل تصميم أرضية الملعب بالكامل، ليتحول إلى لوحة بصرية تنقل الجماهير الحاضرة مباشرة إلى داخل اللعبة.

لغز مدينة "فايس سيتي"

ولتبسيط الصورة لمن لا يتابع أخبار التكنولوجيا، فإن "فايس سيتي" هي ببساطة مدينة إلكترونية خيالية ابتكرتها الشركة المنتجة لتكون نسخة رقمية مشابهة لمدينة ميامي الحقيقية. 

وتدور داخل هذه المدينة أحداث الإصدار السادس من لعبة (Grand Theft Auto) الشهيرة، وهي لعبة تعتمد على فكرة العالم المفتوح؛ أي أنها تمنحك كلاعب حرية التجول بالسيارات أو سيرًا على الأقدام في شوارع المدينة الواسعة لإنجاز مهام متنوعة، وتُعد هذه اللعبة تحديدًا الحدث الترفيهي الأكثر انتظارًا في العالم حاليًا.

شراكة تكسر الحدود التقليدية

ويمثل هذا الحدث الفريد خطوة ذكية توضح كيف تندمج التكنولوجيا وألعاب الفيديو بقوة مع الأنشطة اليومية مثل الرياضة. 

فالمباراة المنتظرة لن تكون مجرد منافسة رياضية لحصد النقاط، بل ستتحول إلى مهرجان ترويجي يجمع بين عشاق كرة السلة والشباب المهووسين باستكشاف عالم "GTA 6". 

وهي طريقة مبتكرة تستفيد من الشعبية الجارفة للعبة لتقديم تجربة مشاهدة ممتعة تكسر الروتين الرياضي المعتاد.

GTA 6 Grand Theft Auto لعبة GTA

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