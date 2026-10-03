وداعًا للأقراص المدمجة.. «إكس بوكس» تطلق ميزة تحويل ألعابك لنسخ رقمية للجميع

كشفت شركة "مايكروسوفت" عن إتاحة ميزتها الجديدة التي طال انتظارها، والتي تسمح للاعبي منصة "إكس بوكس" بتحويل ألعابهم الموجودة على أسطوانات مادية إلى نسخ رقمية يمتلكونها بالكامل.

من الاختبار إلى الإطلاق الرسمي

وبحسب ما ذكرته المواقع التقنية، فإن ميزة "Disc-to-Digital" كانت في السابق مقتصرة فقط على مرحلة الاختبار للمشتركين في برنامج "إنسايدر" (برنامج يسمح للاعبين بتجربة التحديثات قبل نزولها).

لكن اعتبارًا من اليوم، أصبحت هذه الخدمة متاحة لجميع المستخدمين حول العالم دون استثناء.

كيف تعمل الميزة الجديدة؟

تعمل هذه الخاصية ببساطة على السماح للاعبين الذين يمتلكون ألعابًا على أقراص (CDs) خاصة بأجهزة XBOX Series X و XBOX One، بنسخها وتحويلها إلى نسخة رقمية (سحابة).

وي يعني هذا أنك لم تعد مضطرًا لوضع الأسطوانة في الجهاز في كل مرة ترغب فيها باللعب؛ بل يمكنك تحميل اللعبة وتشغيلها مباشرة من مكتبتك الرقمية على الجهاز.

حرية اختيار وراحة أكبر

وتأتي هذه الخطوة من "مايكروسوفت" لتقدم للاعبين حرية غير مسبوقة في اختيار طريقة لعبهم.

فبدلًا من القلق بشأن ضياع الأسطوانات أو تلفها مع مرور الوقت، تضمن لك هذه الميزة الحفاظ على ألعابك المفضلة آمنة في حسابك الشخصي إلى الأبد.

كما أنها توفر عناء تبديل الأقراص المدمجة باستمرار، لتجربة لعب أكثر راحة وسلاسة.