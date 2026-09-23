زلزال داخل إكس بوكس.. تسريح موظفين وتغييرات شاملة في استوديوهات الألعاب بمايكروسوفت

كشف تقرير إخباري ونشره موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني المتخصص اليوم 23 سبتمبر 2026، عن تداول تقارير وشائعات واسعة تفيد باستعداد شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) لتنفيذ جولة جديدة من تسريح الموظفين، مصحوبة بإعادة هيكلة شاملة بداخل استوديوهات تطوير الألعاب التابعة لقطاع "إكس بوكس" (Xbox).

خلفية تقارير تقليص الوظائف بقطاع الألعاب

وبحسب ما أورده موقع "ذا فيرج" في تقريره الصادر اليوم، تدرس الإدارة العليا لقطاع الألعاب في مايكروسوفت اتخاذ إجراءات جديدة لضبط النفقات التشغيلية والموازنات المالية المخصصة لفرق الإنتاج، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية التي يشهدها قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية عالمياً.

وأوضح التقرير أن النقاشات الدائرة داخل أروقة الشركة تشير إلى احتمالية تقليص العمالة في عدد من الاستوديوهات التابعة لقطاع الطرف الأول، حيث تستهدف الخطوات ترشيد الموارد وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الكبرى ذات الجدوى التجارية المباشرة ومعدلات العائد المرتفعة.

أسباب التغييرات الهيكلية في استوديوهات Xbox

وأفادت التفاصيل الواردة بداخل التقرير بأن هذه الأنباء تأتي كامتداد للآثار المترتبة على صفقات الاستحواذ الضخمة التي أبرمتها مايكروسوفت خلال الفترات الماضية، وما نتج عنها من تضخم إداري وتداخل في الاختصاصات الوظيفية بين الفرق والشركات التابعة للمنظومة الترفيهية.

وذكر الموقع التقني أن خطط إعادة التنظيم تهدف إلى دمج بعض الأقسام التشغيلية المشتركة وتفادي الازدواجية في المهام الإدارية والتطويرية، إلى جانب إعادة تقييم بعض المشاريع قيد التطوير التي عانت من تأجيلات متكررة في جداول التسليم أو تجاوزت الميزانيات المحددة لها.

تأثير القرارات على مشاريع الألعاب

وأشار التقرير الإخباري لموقع The Verge إلى أن التعديلات الهيكلية المحتملة قد تدفع الشركة إلى إلغاء أو تجميد عدد من العناوين التجريبية غير المعلنة رسمياً، مع إعادة توجيه المطورين لدعم الألعاب الرئيسية المقرر إطلاقها عبر منصات Xbox وأجهزة الحاسوب الشخصي وخدمة الاشتراك الشهري "جيم باس" (Game Pass).

وتسعى قيادة قطاع الألعاب بالشركة إلى ضمان استقرار جدول الإطلاقات السنوية وتقديم محتوى حصري منتظم للمشتركين، دون تحمل أعباء تشغيلية إضافية قد تثقل كاهل الميزانية العامة للقطاع في المدى المتوسط والبعيد.

ترقب الإعلان الرسمي

وأكد التقرير أن أوساط العاملين والمطورين تسودها حالة من الترقب في انتظار صدور مذكرات داخلية رسمية من مسؤولي مايكروسوفت وإكس بوكس توضح الأرقام الحقيقية للوظائف المتأثرة والجدول الزمني لتطبيق هذه القرارات التنظيمية.

ولم يصدر حتى هذه اللحظة أي تأكيد أو نفي رسمي من جانب المتحدثين باسم مايكروسوفت حيال التفاصيل المنشورة، في وقت يترقب فيه مجتمع الألعاب الإيضاحات الرسمية الخاصة بمستقبل الاستوديوهات والمشاريع المتأثرة.