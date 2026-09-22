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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

استمارة الشهادة الإعدادية
استمارة الشهادة الإعدادية
ياسمين بدوي

نشر مايكل فوزي الاقصري إخصائي التطوير التكنولوجي ومؤسس جروب منظومة التابلت الإلكترونية، نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، قبل بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية ، وتمثلت هذه النصائح فيما يلي :

  •  احصل على كود الطالب من المدرسة من خلال إيصال المصروفات
  • جهز الايميل الموحد الخاص بك لاستخدامه في عمل الاستمارة الالكترونية
  • عند عمل الحساب الموحد سجل بياناتك الشخصية أو بيانات فرد من أفراد أسرتك مثل رقم الموبايل والايميل البديل 
  • لعمل الحساب الموحد، سوف تحتاج البيانات التالية ( كود الطالب من المدرسة او إيصال المصروفات - الرقم القومي للطالب من المدرسة او من شهادة الميلاد او من إيصال المصروفات - رقم تليفونك او تليفون احد افراد اسرتك - ايميل على GMAIL ويكون “مفعل”
  • يتم الدخول على الحساب المدرسي الموحد من خلال الضغط على الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/dashboard 

جدير بالذكر ، أنه بالنسبة لـ استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 وزارة التربية والتعليم، أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، بدء تسجيلها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026، من المقرر أن يتم على منصة الشهادات العامة على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/login 

استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأوراق المطلوبة 

بحسب ما أعلنته المدارس للطلاب خلال الساعات الماضية ، تتمثل الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ما يلي :

  • عدد ٤ صور شخصية (مقاس ٤×٦) ​خلفية بيضاء ​مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر أسفل الصورة ، ​مطابق تماماً لشهادة الميلاد الرقمية.

  •  أصل وصل المصروفات الدراسية ​المسدد بمكتب البريد + عدد (٢) صورة منه.

  • أصل وصل رسوم امتحان الشهادة الإعدادية ​المسدد بمكتب البريد + عدد (٢) صورة منه.

  • أصل إيصال رسم التسجيل والحفظ الإلكتروني ​بمبلغ ١٠٥ جنيهات من مكتب البريد + عدد (٢) صورة منه.

  •  طابع تعليمي ​فئة ١٠ جنيهات (دعم المشروعات).

  •  أصل شهادة الميلاد الرقمية ​بالإضافة إلى عدد (٢) صورة منها.

  • عدد (٢) صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ​مدون عليها بوضوح:رقمَا تليفون للتواصل - المهنة والعنوان بالتفصيل - اسم المدرسة الابتدائية وسنة الحصول على الشهادة الابتدائية 

  •  في حالة وفاة الوالد: ترفق صورة بطاقة الأم مع كتابة عبارة «الوالد متوفى» عليها.

  •  ظرف أبيض مدون عليه بوضوح: ​اسم الطالبة - الرقم القومي - العنوان - رقم التليفون - وظيفة الأب.

  • عدد (٢) ملف بلاستيك: ​ملف بلاستيك عادي «كبسولة» ، وملف بلاستيك شفاف.

وحذرت المدارس جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2027 ، من أنه لن يسمح بدخول الامتحان بدون تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 الإلكترونية ، مناشدة طلاب المنازل بالحضور للمدرسة للاستفسار عن إجراءات التسجيل.

وقالت المدارس عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك : من يتأخر عن موعد  تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم، سوف يتحمل المسئولية كاملة.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 

وانتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، بجعل امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة على مستوى الجمهورية مثلها مثل امتحانات الثانوية العامة .

من جانبها، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يتم تداوله على فيس بوك حاليا بشأن صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، بجعل امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة على مستوى الجمهورية مثلها مثل امتحانات الثانوية العامة .

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب واولياء الأمور من الإنسياق وراء شائعات الفيس بوك، مشددة على أن أي قرارات رسمية جديدة تخص العام الدراسي يتم إعلانها أولا بأول من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم .

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تُجرى على مستوى كل محافظة على حدة، وفقًا للنظام المعمول به كل عام، دون أي تغيير.

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