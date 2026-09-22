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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل اللازانيا

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل اللازانيا.

طريقة عمل اللازانيا

المقادير :

½ كيلو لازانيا. 

3 أكواب طماطم مفرومة ناعمًا. 

½ كيلو لحم مفروم.

 بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا. 

½ كوب جبنة موتزاريلا مبشورة. 

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة. 

½ ملعقة صغيرة البهارات السبعة. 

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

البشاميل

4 أكواب حليب. ¼ كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة. ¼ كوب دقيق. ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. رشة جوزة الطيب.

طريقة التحضير ..

 

أضيفي الدقيق في كوب من الحليب، وقلبي جيدًا حتى يذوب الدقيق تمامًا.

على نار متوسطة، ذوّبي الزبدة، ثم أضيفي الحليب، وكوب الحليب بالدقيق والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب، وقلبي باستمرار حتى يغلي الخليط ويغلظ قليلًا.

على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي البصل، وقلبيه لمدة دقيقتين.

أضيفي اللحم والملح والفلفل الأسود والبهارات، وقلبيه حتى يُصبح بني اللون.

غطي القدر، واتركيه على نار هادئة جدًا لمدة 25 دقيقة.

أضيفي الطماطم المفرومة، واتركي الخليط على النار حتى يغلي.

غطي القدر، واتركي اللحم على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، ثم ارفعيه من على النار، واتركيه جانبًا.

سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ادهني صينية بايركس بالزبدة، ثم ضعي طبقة من اللازانيا، ثم طبقة من اللحم، ثم طبقة من البشاميل. ضعي طبقة من اللازانيا، ثم اللحم، ثم البشاميل، ثم اللازانيا.

صبي باقي البشاميل فوق الطبقة الأخيرة من اللازانيا، ثم رشي الجبنة الموتزاريلا على الوجه.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 40 دقيقة، ثم قدميها ساخنة.

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طريقة عمل اللازانيا

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طريقة عمل اللازانيا
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