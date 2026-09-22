أردوغان: غزة المقـ برة الأوسع للأطـ فال في العالم.. والضفة تعاني إرهـ اب المستوطنين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن غزة المقبرة الأوسع للأطفال في العالم، معربًا عن حزنه لتعذر حضور رئيس السلطة الفلسطينية لمقر الأمم المتحدة لعامين متتاليين.

وقال أردوغان: أدعو الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية لسرعة الاعتراف بها، لافتاً إلى أن 74 ألف شهيد سقطوا في غزة وتم تدميرها تمامًا.

وأشار إلى أنه رغم التوصل لاتفاق سلام في غزة سقط نحو 1500 شهيد، مؤكدًا أن الضفة الغربية تعاني عنف وإرهاب المستوطنين، وأن المسلمين والمسيحيين يحرمون من الوصول إلى مقدساتهم فيها.