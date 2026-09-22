واشنطن ترفض منح البرهان تأشيرة دخول قبل خطاب الأمم المتحدة

أفادت وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة لم تمنح قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تأشيرة دخول، قبل مشاركته المرتقبة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمته الخميس.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي سوداني ومحلل غربي مقرب من مسؤولين أمريكيين وسودانيين أن إصدار التأشيرة يبدو مرتبطًا بموافقة البرهان على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 90 يومًا، طرحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس.

ولم تؤكد واشنطن أو السلطات السودانية رسميًا وجود هذا الربط.

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، طالب السفير السوداني لدى المنظمة الدولية الحارث إدريس بالتدخل لضمان إصدار التأشيرة، محذرًا من أن استمرار رفضها سيمنع مسؤولًا سودانيًا من المشاركة شخصيًا في اجتماعات الجمعية العامة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن جوتيريش يشعر «بقلق بالغ» إزاء عدم إصدار التأشيرة، مشيرًا إلى أن المنظمة أثارت المسألة مع السلطات الأمريكية وتواصل اتصالاتها معها.