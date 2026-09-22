وزير الخارجية ونظيره الموريتاني يؤكدان أهمية مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشدد الوزيران على أهمية مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة التعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات الطاقة والتعدين، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلاً عن ضرورة تعزيز التنسيق الوثيق بين البلدين في المحافل الدولية بشأن القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.