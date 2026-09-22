أمير قطر: لغة الحوار هى الأنسب لحل الأزمة في المنطقة وندعو لفتح مضيق هرمز

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أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بواحدة من أخطر المراحل في تاريخها، داعيا إلى تغليب الحوار للوصول إلى الحلول السلمية.

وقال أمير قطر -في كلمته اليوم الثلاثاء أمام اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بمقر المنظمة في مدينة نيويورك- إن قطر لديها قناعة بأن الحوار هو الحل الأنسب لكافة القضايا والمشاكل في المنطقة وغيرها، مؤكدا أن لغة الحوار هى السبيل الوحيد لإنهاء أزمات منطقتنا.

ودعا إلى ضرورة تغليب الدبلوماسية لإنهاء الأزمات والصراعات، مشددا على ضرورة فتح مضيق هرمز وإنهاء الأزمة.

ووصف أمير قطر ما جرى في قطاع غزة بأنه إبادة جماعية ووصمة عار في جبين الإنسانية، مؤكدا أن عدوانية إسرائيل باتت تطال دول الجوار وتهدد أمن المنطقة.