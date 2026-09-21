علاج متلازمة ما قبل الحيض.. أدوية غير متوقعة أبرزها مضادات الاكتئاب

تعاني الكثير من النساء من متلازمة ما قبل الحيض وهى من الأمراض الشائعة بين جميع الأعمار فكيف يمكن علاجها؟!

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك يؤدي إدخال تغييرات على نمط الحياة إلى تخفيف أعراض المتلازمة السابقة للحيض لدى العديد من النساء ولكن بِناءً على شدة الأعراض التي تشعرين بها، يمكن أن يصِف لك الطبيب واحدًا أو أكثر من أدوية متلازمة ما قبل الحيض.

تختلف فعالية الأدوية في تخفيف الأعراض بين النساء وتشتمل أدوية علاج متلازمة ما قبل الحيض ما يلي:

مضادات الاكتئاب

حقَّقت مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية -التي تتضمن الفلوكسيتين (Prozac)، والباروكسيتين (Paxil, Pexeva) والسيرترالين (Zoloft)، وغيرها- نجاحًا كبيرًا في تقليل أعراض الاضطرابات المزاجية فمثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية هي خيارات العلاج الأولى للحالات الشديدة من المتلازمة السابقة للحيض أو اضطراب ما قبل الطمث الاكتئابي وعادةً ما تُتناوَل هذه الأدوية يوميًّا ولكن قد يقتصر استخدام مضادات الاكتئاب على أسبوعين قبل بدء الحيض، وذلك بالنسبة لبعض النساء المُصابات بالمتلازمة السابقة للحيض.

الأدوية المضادة للالتهاب اللاستيرويدية (NSAID)

يمكن أن تخفِّف الأدوية المضادة للالتهاب اللاستيرويدية مثل الأيبوبروفين (أدفيل، موترين آي بي، وغيرهما) أو نابروكسين الصوديوم (أليف) من التقلُّصات المؤلِمة والشعور بانزعاج في الصدر.

مُدِرَّات البول

بينما لا تكفي ممارسة التمارين الرياضية والحد من كمية الملح لتقليل زيادة الوزن والتورُّم والانتفاخ بسبب المتلازمة السابقة للحيض، يمكن أن يساعد تناول (مُدِرَّات البول) جسمك على إخراج السوائل الزائدة عن طريق الكلى. سبيرونولاكتون (الداكتون) هو أحد مُدِرَّات البول التي يمكنها المساعدة على تخفيف بعض أعراض المتلازمة السابقة للحيض.

وسائل منع الحمل الهُرمونية

تعمل هذه الأدوية التي تُصرَف بوصفة طبية على إيقاف التبويض؛ ما قد يؤدي إلى تخفيف أعراض المتلازمة السابقة للحيض