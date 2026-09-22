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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بلاغ للنائب العام.. نقيب التمريض تصعّد واقعة الاعتداء على ممرضة بالمنوفية

كوثر محمود نقيب التمريض
كوثر محمود نقيب التمريض
الديب أبوعلي

أعلنت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن واقعة التعدي على إحدى الممرضات بمستشفى معهد الكبد بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، مؤكدة أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن كرامة أعضاء هيئة التمريض، أو السماح بأي تجاوزات تمسهم أثناء تأدية عملهم.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أنه تم تحرير محضر رسمي ضد الطبيب، على خلفية واقعة التعدي اللفظي على الممرضة وتوجيه ألفاظ نابية إليها، فضلًا عن رفع الحذاء في وجهها، مؤكدة أن النقابة ستقدم للممرضة كامل الدعم والمساندة القانونية حتى الحصول علي حقوقها.

وقالت نقيب عام التمريض: «كرامة الممرضة وأعضاء هيئة التمريض خط أحمر، ولن نقبل أن يتعرض أي فرد من التمريض للإهانة أو التجاوز أثناء قيامه بواجبه في رعاية المرضى، إحنا موجودين للدفاع عن زملائنا، وأي واقعة تجاوز سيتم التعامل معها بكل حزم من خلال الإجراءات القانونية والمؤسسية».

وأعلنت عن مخاطبة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للتدخل ومتابعة الواقعة واتخاذ ما يلزم في إطار اختصاصات الجهات المعنية.

الاعتداء على ممرضة بمستشفى شبين

وأعلنت نقيب عام التمريض كذلك أنها ستتقدم غدًا ببلاغ إلى النائب العام بشأن الواقعة، مؤكدة أن النقابة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الممرضة والحفاظ على حقوقها، والتعامل بحزم مع أي تجاوز يمس كرامة أعضاء هيئة التمريض.

كما أعلنت الدكتورة كوثر محمود أنها ستتوجه غدًا إلى الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، للوقوف على ملابسات الواقعة والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن حماية أعضاء هيئة التمريض والحفاظ على بيئة عمل آمنة تحترم جميع أفراد الفريق الطبي.

وشددت نقيب عام التمريض على أن العلاقة بين أعضاء الفريق الصحي يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المهني، مؤكدة أن أي خلافات أو ملاحظات تتعلق بالعمل لها أطر وقنوات مؤسسية وقانونية يمكن اللجوء إليها، ولا يمكن أن تكون مبررًا بأي حال من الأحوال للإهانة أو التجاوز في حق أي من أعضاء الفريق الصحي.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن النقابة ستواصل متابعة الواقعة حتى الوصول إلى الإجراءات التي تحفظ حق الممرضة وتصون كرامتها، مشيرة إلى أن حماية أعضاء هيئة التمريض ليست مجرد موقف في واقعة بعينها، وإنما جزء أصيل من مسؤولية النقابة تجاه أعضائها، خاصة أنهم يؤدون عملهم في الخطوط الأمامية للمنظومة الصحية، ويتحملون مسؤوليات كبيرة في رعاية المرضى وخدمتهم.

الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض التمريض مستشفى معهد الكبد بشبين المنوفية وزير التعليم العالي النائب العام الاعتداء على ممرضة بمستشفى شبين الاعتداء على ممرضة نقابة التمريض

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