مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا ملحوظا مع ختام تعاملات اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026، وذلك تزامنا مع الهبوط العالمي للمعدن الأصفر في البورصات العالمية متأثرا بصعود الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في أكثر من شهرين وتزايد توقعات المستثمرين باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، مما ضغط بقوة على أسعار الذهب التي فقدت نحو 17% من أعلى مستوياتها المسجلة في فبراير الماضي، وانعكس ذلكرعلى الأسعار محلياً في مصر.

تراجع أسعار الذهب اليوم

سجل عيار 24 اليوم نحو 7246 جنيه ليتراجع بقيمة 40 جنيها عن سعر أمس الذي كان 7286 جنيه

فيما سجل عيار 21 اليوم نحو 6340.25 جنيه ليتراجع بقيمة 35 جنيه عن سعر أمس الذي كان 6375.25 جنيه



وسجل عيار 18 اليوم نحو 5434.50 جنيه متراجعا بقيمة 30 جنيه عن سعر أمس الذي كان 5464.50 جنيه

وسجل جنيه الذهب اليوم نحو 50722 جنيه ليتراجع بقيمة 280 جنيه عن سعر أمس الذي كان 51002 جنيه

وسجلت الأوقية اليوم نحو 225375.79 جنيه متراجعة بقيمة 1244.14 جنيه عن سعر أمس الذي كان 226619.93 جنيه

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل عيار 24 نحو 7246.00 جنيه

سجل عيار 21 نحو 6340.25 جنيه



سجل عيار 18 نحو 5434.50 جنيه

سجل عيار 14 نحو 4226.83 جنيه

سجلت أوقية الذهب نحو 225375.79 جنيه

سجل جنيه الذهب نحو 50722.00 جنيه