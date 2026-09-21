قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يحسم موقفه من ضم دونجا في الانتقالات الشتوية المقبلة
القبض على سائق نقل صدم سيارة في الشرقية
هجوم مؤجل.. أكسيوس: ترامب يتراجع عن ضرب الحوثيين في آخر لحظة
وزير التعليم: استغلال الإمكانات وتحقيق الانضباط بالمدارس ينعكس على جودة العملية التعليمية
وكالة الفضاء المصرية تبحث مع الصين بناء المحطات الفضائية وتطوير الأقمار الصناعية
لماذا قدم القرآن لفظ الجلالة على العلماء؟.. رمضان عبدالمعز يوضح
إلغاء مئات الرحلات الجوية في اليابان مع وصول الإعصار دوجوان
خاص| عرض ليبي يهدد استمرار ياسر إبراهيم مع الأهلي
بيراميدز يواجه المريخ بينتيو في دوري أبطال إفريقيا.. اعرف موعد مباراتي الذهاب والإياب
الرئيس السيسي يهنئ أرمينيا ومالطا وبليز بذكرى أعيادهم الوطنية
عودة خدمات فيسبوك وإنستجرام للعمل بعد انقطاع وجيز في الولايات المتحدة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة في الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجنيه يخسر 22 ريالا.. تراجع كبير في أسعار الذهب بالسعودية اليوم

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم
تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026 تراجعا كبيرا، تزامنا مع تراجع أسعار الذهب في البورصات العالمية اليوم، وهو ما انعكس مباشرة على أسواق الذهب في عدد من الدول العربية ومصر أيضا.

وقد شهد السوق السعودي انخفاضا جماعيا في مختلف الأعيرة خلال تعاملات اليوم، وسط الترقب من المستثمرين والمستهلكين لتحركات المعدن النفيس الذي يشهد حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال هذه الفترة.

تراجع في أسعار الذهب اليوم بالسعودية

سجل الذهب تراجعا واضحا مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد، حيث تراجع عيار 24 اليوم ليصل إلى 525.52 ريال مقابل 528.64 ريال أمس بتراجع 3 ريالات، 

وكذلك تراجع عيار 21 اليوم ليصل إلى 459.83 ريال مقابل 462.56 ريال أمس بتراجع 3 ريالات.

وتراجع عيار 18 ليصل إلى 394.14 ريال مقابل 396.48 ريال أمس بتراجع 2 ريال.

وتراجع عيار 14 ليصل إلى 306.55 ريال مقابل 308.37 ريال أمس.

كما تراجع الجنيه الذهب ليصل إلى 3678.65 ريال مقابل 3700.47 ريال أمس بتراجع 22 ريالا.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

سعر الذهب عيار 24: 525.52 ريال
سعر الذهب عيار 21: 459.83 ريال
سعر الذهب عيار 18: 394.14 ريال

أسعار الذهب الان في مصر

سعر الذهب عيار 14: 306.55 ريال
سعر أوقية الذهب: 16345.55 ريال
سعر جنيه الذهب: 3678.65 ريال

أسعار الذهب اليوم الذهب أسعار الذهب في السعودية سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار ١٨ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم تراجع أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

دونجا

وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة

الشيخ المدني

‏وفاة الشيخ إبراهيم المدني مؤذن الحرم المكي الشريف

ترشيحاتنا

الناتو وروسيا

الكرملين: مناورات الناتو في البلطيق هدفها التدريب على اعتراض السفن التجارية

زواج

«هاغيره بعد الجواز».. جملة تهدد مستقبل استقرار الزيجات

الإعلامية مفيدة شيحة

تعليق مفيدة شيحة على صاحبة تريند عايزة أتجوز.. فيديو

بالصور

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات
مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات
مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

باللون الأسود.. نسرين أمين تثير الجدل بفستان لافت

نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت
نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت
نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت

لمرضى القلب و السكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقطين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟

بفستان ستان.. ناهد السباعي تستمتع بإجازتها في اليونان وتشارك جمهورها تفاصيل رحلتها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد