الجنيه يخسر 22 ريالا.. تراجع كبير في أسعار الذهب بالسعودية اليوم

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026 تراجعا كبيرا، تزامنا مع تراجع أسعار الذهب في البورصات العالمية اليوم، وهو ما انعكس مباشرة على أسواق الذهب في عدد من الدول العربية ومصر أيضا.

وقد شهد السوق السعودي انخفاضا جماعيا في مختلف الأعيرة خلال تعاملات اليوم، وسط الترقب من المستثمرين والمستهلكين لتحركات المعدن النفيس الذي يشهد حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال هذه الفترة.

تراجع في أسعار الذهب اليوم بالسعودية

سجل الذهب تراجعا واضحا مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد، حيث تراجع عيار 24 اليوم ليصل إلى 525.52 ريال مقابل 528.64 ريال أمس بتراجع 3 ريالات،

وكذلك تراجع عيار 21 اليوم ليصل إلى 459.83 ريال مقابل 462.56 ريال أمس بتراجع 3 ريالات.

وتراجع عيار 18 ليصل إلى 394.14 ريال مقابل 396.48 ريال أمس بتراجع 2 ريال.

وتراجع عيار 14 ليصل إلى 306.55 ريال مقابل 308.37 ريال أمس.

كما تراجع الجنيه الذهب ليصل إلى 3678.65 ريال مقابل 3700.47 ريال أمس بتراجع 22 ريالا.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

سعر الذهب عيار 24: 525.52 ريال

سعر الذهب عيار 21: 459.83 ريال

سعر الذهب عيار 18: 394.14 ريال

سعر الذهب عيار 14: 306.55 ريال

سعر أوقية الذهب: 16345.55 ريال

سعر جنيه الذهب: 3678.65 ريال