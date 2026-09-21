الأهلي يحسم موقفه من ضم دونجا في الانتقالات الشتوية المقبلة

كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن دخول النادي في مفاوضات مع نبيل عماد دونجا، لاعب النجمة السعودي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

موقف الأهلي من ضم دونجا

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن اسم دونجا تم عرضه على مسؤولي النادي الأهلي خلال الفترة الماضية عن طريق عدد من وكلاء اللاعبين، في ظل رغبة بعض الوسطاء في تسويقه داخل القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن اللاعب لم يدخل ضمن الترشيحات الفنية للجهاز الفني للأهلي، مؤكدًا أن المدير الفني أو جهاز الكرة لم يطلب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف: "دونجا يتم عرضه على الأهلي بشكل مستمر من جانب بعض الوكلاء، لكنه لم يتم ترشيحه من جانب المدير الفني أو جهاز الكرة، وبالتالي هو خارج الحسابات في الوقت الحالي".

ويواصل مسؤولو الأهلي العمل على تحديد احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفقًا لرؤية الجهاز الفني والمراكز التي تحتاج إلى تدعيم، دون وجود تحركات رسمية تجاه لاعب النجمة السعودي.

ويتواجد نبيل عماد دونجا حاليًا ضمن صفوف فريق النجمة السعودي، بعدما خاض عدة تجارب محلية، كما سبق له ارتداء قميص منتخب مصر والمشاركة مع الفراعنة في بطولة كأس العالم.