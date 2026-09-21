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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حقيقة استبعاد رامي صبري من غناء «أنا» لفيلم «ريد فلاج»

رامي صبري
رامي صبري
قاسم

أكدت الشركة المنتجة لأغنية «أنا» للمطرب رامي صبري، أن ما تم تداوله مؤخرًا بشأن استبعاد الأغنية من فيلم «ريد فلاج» غير صحيح، ولا يمت للحقيقة بصلة.
 

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أصدرته اليوم، أن أغنية «أنا» تم إنتاجها بالتعاون مع بلاك جراوند، الشركة المنتجة لفيلم «ريد فلاج»، وذلك بموجب الاتفاق التعاقدي المبرم بين الطرفين، على أن تكون الأغنية هي الأغنية الدعائية الرسمية للفيلم.
 

وأضافت الشركة في بيانها أن التنسيق يجري حاليًا مع النجم رامي صبري وشركة بلاي جراوند بشأن الموعد النهائي لطرح الأغنية، على أن يتم إصدارها خلال الأيام القليلة المقبلة.
 

وأعربت الشركة عن اعتزازها بالتعاون مجددًا مع الفنان رامي صبري، الذي يعد أحد أبرز نجوم الأغنية في الوطن العربي، وصاحب مجموعة من البصمات والعلامات الموسيقية البارزة في تاريخ الأغنية العربية.
 

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