قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون: نعمل على فتح طرق بديلة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز وتأمين إمداداتنا
فاجعة تهز قرية العدوة بالفيوم.. وفاة شقيقين في حادث تصادم والفرح تحوّل إلى مأتم
تركيا تدين هجوم الحوثيين بطائرة مسيرة على مكة المكرمة وتدعو لوقف التصعيد
تركيا تعود إلى فورمولا 1.. إسطنبول تستضيف سباق 2027 بعد غياب 6 سنوات
برلماني: تأمين احتياجات السوق يقطع الطريق أمام المضاربات ويحمي المواطن من الغلاء
غزة بين الحرب والتهدئة .. مصر تقود تحركات لوقف العدوان ورفض التهجير | فيديو
الرئاسة التركية: نقف متضامنين مع السعودية
أحمد موسى: الدولة المصرية بتساعد وتعالج أشقاءنا في غزة من قوت الشعب المصري
ارتفاع طفيف.. أسعار شراء وبيع الريال السعودي في مصر ختام الأربعاء
استهداف مكة المكرمة.. مصر تجدد دعمها للسعودية والبرلمان العربي يطالب بتحرك دولي
وحدات سكنية ومبالغ مالية وساعات ثمينة.. فحص بلاغ حسن شحاتة ضد زوجته الثانية
أحمد موسى: بحلف بالله الإخوان ماعملوش حاجة لمصر وخربوا الدولة خلال فترة حكمهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

إبراهيم النجار
إبراهيم النجار
إبراهيم النجار

مجلس النواب في لبنان، أمام اختبار سيادي. فهل طار الإطار، أم طير الملحق معناه؟ فالوثيقة المتداولة، ليست تفصيلا تقنيا، ففيها نزع سلاح "حزب الله"، والجماعات المسلحة غير الحكومية، وتفكيك الأسلحة والأنفاق، ومراكز القيادة، وإخضاع التنفيذ للتحقق، ومناطق تجريبية، وآلية تنسيق عسكرية. وفي المقابل، انسحاب إسرائيلي، تدريجي مشروط بالانجاز اللبناني، بلا سقف زمني واضح. والتاريخ اللبناني المشرقي، يعرف جيدا، خطر الأوراق التي تكتب في الظل. سايكس بيكو، كانت واحدة منها. ورقة صغيرة، ساعدت في رسم في رسم خرائط كبيرة. واليوم السؤال، ليس كم صفحة في الملحق، بل ماذا يمكن أن تغير هذه الصفحات على الأرض؟ هنا تتكشف التنازلات. لبنان، يلتزم أولا، يثبت أنه نفذ، ويترك الانسحاب الإسرائيلي، معلقا على تقييم نجاح العملية. 

لذلك يصف خصوم الحكومة، الملحق سياسيا، بأنه أقرب إلى وثيقة استسلام، لا كتسمية قانونية، بل كوصف لاختلال ميزان الالتزامات.

والسؤال الأصعب هنا: لماذا بقي سريا؟ من أقره؟ من اطلع عليه؟ هنا تبدأ المسألة الدستورية. إيداع النص، كشف مسار إقراره، وتحديد مسئولية الحكومة، وكتلة لبنان القوي، طالبت بايداع الملحق والوثائق المرتبطة به، لدى مجلس النواب، وتمكين النواب من الاطلاع عليه.

فهل تفتح الحكومة الصندوق؟ ماذا التزم لبنان؟ من وقع، وبأي صلاحية؟ وما الذي صار مشروطا بانسحاب إسرائيل؟. الانقسام اللبناني الحاد، حيال الخيارات الاستراتيجية للبنان، نجم الجلسة النيابية، لمسألة الحكومة. حدة هذا الانقسام مؤشر واضح على أن لبنان، قابع في مربع الأزمات العسكرية والسياسية والمالية. هذه الأزمات مرشحة للتفاقم. لكنها لن تؤدي بحسب مصادر نيابية، إلى طرح الثقة بالحكومة.

مجلس النواب لبنان سايكس بيكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

وزير التربية والتعليم

هل غداً اجازة في المدارس بسبب الموجة الحارة؟..التعليم تحسم الجدل بقرار حاسم

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

هل الخميس إجازة ؟ .. التعليم تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة لتطوير الأصول والأجور.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الجمعية العامة للتحالف الوطني تتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي لدعم منظومة العمل الأهلي

البطاطس

تقاوي البطاطس تدخل مرحلة جديدة.. خطة للتوسع في الإنتاج المحلي

مكة المكرمة

تجاوز لكل الخطوط الحمراء.. اتحاد عمال مصر يدين استهداف مكة المكرمة

بالصور

تركيا تعود إلى فورمولا 1.. إسطنبول تستضيف سباق 2027 بعد غياب 6 سنوات

تركيا تعود إلى فورمولا 1
تركيا تعود إلى فورمولا 1
تركيا تعود إلى فورمولا 1

يعالج أمراض عديدة.. تناول سمك السلمون لهذه الاسباب

.تناول سمك السلمون لهذه الاسباب
.تناول سمك السلمون لهذه الاسباب
.تناول سمك السلمون لهذه الاسباب

القيادة الذاتية.. طوكيو تستعد لعصر التاكسي الذكي في 2027

التاكسي بلا سائق
التاكسي بلا سائق
التاكسي بلا سائق

بأقل من 100 جنيه.. طريقة عمل النوتيلا في البيت

طريقة عمل النوتيلا في البيت
طريقة عمل النوتيلا في البيت
طريقة عمل النوتيلا في البيت

فيديو

ليالي عمر

بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد