الرئيس السيسي يعزي رئيسة تنزانيا ويكشف عن دعوة دار السلام لقمة الاتحاد الأفريقي بالقاهرة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيسة سامية صلوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استهل الاتصال بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة السيد حافظ أمير حسن، زوج الرئيسة التنزانية، مؤكداً تضامن مصر قيادةً وشعباً مع فخامتها في هذا المصاب الأليم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته والشعب التنزاني الشقيق الصبر والسلوان.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس أكد خلال الاتصال على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وتنزانيا، مشيداً بما شهدته هذه العلاقات من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، لاسيما عقب زيارة سيادته الأخيرة إلى دار السلام، ومشاركة رئيس مجلس الوزراء في افتتاح مشروع سد “جوليوس نيريري”، الذي أصبح رمزاً للتعاون المصري–التنزاني على الساحة الأفريقية.

كما جدّد الرئيس التأكيد على دعم مصر المستمر لمسيرة التنمية في تنزانيا، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، ومن ضمنها ملف المياه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أعرب عن تطلع مصر لمشاركة تنزانيا في قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية الثامنة لمنتصف العام، المقرر عقدها في مصر خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٦، وكذلك في منتدى الأعمال المزمع تنظيمه على هامش القمة، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.